La Renault Twingo a 30 ans : elle va bientôt disparaitre

La Renault Twingo sera arrêtée l’année prochaine

L’actuelle génération de la Renault Twingo vit ses derniers mois d’existence. En 2024, elle verra sa production définitivement stoppée, mettant fin à une saga débutée en 1993. En lançant la future R5 électrique, Renault ne pouvait maintenir un doublon dans sa gamme. Cette disparition donnera peut-être lieu dans quelques années à un revival, en attendant, retour sur ses trois générations de citadines et de leurs particularités.

Renault Twingo 1

Renault Twingo 1 : de 1993 à 2005

A son lancement en 1993, la première Twingo crée immédiatement un incroyable buzz. Basée sur une Supercinq, la Twingo vient se positionner en entrée de gamme chez Renault avec de nombreux atouts. A commencer par son style atypique, qui reprend la forme monovolume d’un Espace mais sous un petit gabarit inférieur à 3,50 m. N’oublions pas qu’elle arrive aussi avant le Scénic ! Les designers Renault jouent sur la carte de la sympathie avec des formes rondes, et des blocs optiques qui lui donnent tout de suite un regard expressif façon R5. Ajoutez à cela une palettes de teinte au départ concentrée sur les couleurs primaires, parfaitement mises en avant dans les campagnes de pub, et vous avez déjà le début d’un phénomène.

Mais la Twingo ne s’en arrête : avec ses roues repoussées aux quatre coins, elle soigne particulièrement son habitabilité. Bien qu’elle ne puisse accueillir que 4 passagers, elle le fait avec brio. Son habitacle est vaste et lumineux, et sa banquette arrière coulissante permet de privilégier l’espace aux jambes à l’arrière ou le volume du coffre.

Vendue à des prix compétitifs, avec un moteur essence rustique mais très fiable, la Twingo 1 était donc bien partie pour devenir une véritable icône.

Plus de 2,6 millions d’exemplaires seront produits, il en reste encore en circulation un très grand nombre en France. Présentée au dernier Rétromobile, elle pourrait devenir une vraie voiture de collection.

La Renault Twingo en livrée Gordini

Renault Twingo 2 : de 2007 à 2014

Renouveler la première Twingo n’était pas une mince affaire. Renault décide de lui offrir la base technique de la Clio 2, et d’étendre la gamme de motorisations. Cette deuxième Twingo sera ainsi la première ( et la dernière ) à être proposée en diesel, un carburant à priori pas destinées aux citadines qui opèrent sur de courts trajets. D’autres motorisations plus sympathiques pourraient devenir collector dans les prochaines années. Tout d’abord la Twingo Renault Sport, avec son 1.6 16V qui développe 133 ch. Une version R.S qui n’a été proposée que sur la Twingo 2, avant et après restyling. Deuxième version atypique : la Twingo Gordini, non pas en diesel mais avec le moteur TCe de 100 ch. Une version qui donne le sourire, avec de vraies prestations routières !

Renault Twingo

Renault Twingo 3 : de 2014 à 2024

En 2014, la Twingo opère plusieurs virages. Tout d’abord, elle partage sa plate-forme avec la Smart Forfour et devient une propulsion à moteur arrière ! Autre changement de taille : elle abandonne la carrosserie 3 portes pour une toujours unique carrosserie, en 5 portes. Pour le design, Renault a bien conscience que la sympathie doit être de mise sur la face avant du modèle. Cette troisième génération s’inspire donc ouvertement de la R5 des années 70, que ce soit pour son faciès mais aussi pour ses ailes arrière inspirées de celles de la R5 Turbo.

A l’exception d’une Twingo GT qui devrait être assez rare dans quelques années, la Twingo 3 se distingue surtout par l’arrivée en cours de carrière d’une version 100 % électrique. C’est à elle que la citadine doit encore sa survie…jusqu’à l’année prochaine.

