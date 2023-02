La gamme du Renault Arkana évolue : voici les tarifs 2023

Le Renault Arkana Evolution devient la nouvelle entrée de gamme

Pour 2023, Renault revoit la gamme de son Arkana, son tout premier SUV coupé qui a réalisé un très beau score en 2022. Une simplification qui vise à réduire le nombre de versions, en se focalisant sur les versions les plus demandées par la clientèle.

Une hausse de prix de 700 euros pour l’entrée de gamme

Premier changement : la version d’entrée de gamme Equilibre est supprimée, ce qui fait grimper le prix d’attaque de 700 euros. La finition Evolution mieux équipée est maintenue et devient ainsi la nouvelle entrée de gamme, c’est d’ailleurs exactement la version que nous venons de vous proposer en essai détaillé : lire notre essai du Renault Arkana Evolution Mild Hybrid 140 EDC.

Pour 1550 euros de plus, l’Arkana Techno est un coeur de gamme bien équipé et disponible avec les deux premières motorisations. ( à partir de 34050 euros ) En revanche la motorisation Mild Hybrid de 160 ch n’est plus déclinée sur cette finition, elle est désormais uniquement disponible en RS Line au prix de 38000 euros.

Renault maintient la version disponible plus rapidement à la commande grâce au procédé « Fast Track ». Il s’agit toujours de la version RS Line E-TECH 145 ch, facturée 39130 euros. Elle est livrable sur stock en moins de 30 jours en neuf !

Cette version R.S Line sera supprimée dans quelques mois : l’Arkana restylé bénéficiera d’une nouvelle finition supérieure intitulée « Esprit Alpine », à l’instar du nouvel Austral. En attendant, l’Arkana R.S Line n’est plus proposé en Mild Hybrid 140 EDC.

En alternative à cette proposition, la motorisation full hybrid de 145 ch est aussi toujours disponible avec la finition E-TECH Engineered, à partir de 38800 euros.

Nos versions préférées

Pas de gros changements donc, mais quelques versions qui sautent en attendant le restyling de mi-carrière. Celui-ci sera l’occasion de revoir la gamme, avec l’introduction de l’Arkana Esprit Alpine.

Si vous voulez passer commande cette année, voici les deux meilleures versions.

Pour 34050 euros, la version la plus intéressante au meilleur prix est l’Arkana Techno Mild Hybrid 140 EDC. Ce deuxième niveau de finition comble les lacunes de la finition Evolution, avec le système Easy Link avec écran 9,3″, le tableau de bord numérique 10″, ainsi que les jantes alliage 18″.

A 38800 euros, l’Arkana E-TECH Engineered a ensuite notre préférence. Il bénéficie de la motorisation Full Hybride, et de la finition associée avec une présentation spécifique. Autant bouder la finition R.S Line, qui va bientôt disparaitre, ainsi que la motorisation de 160 ch qui n’apporte pas grand chose de plus.