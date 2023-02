A Lyon, les voitures diesel seront interdites en 2028 et non pas 2026

Le calendrier de la ZFE mise en place à Lyon avait été dévoilé au début de l’année. Et une date pouvait faire particulièrement peur : l’interdiction des voitures diesel, prévue au 1er janvier 2026. Une date très proche pour un nombre important de véhicules, qui a nécessité une adaptation du calendrier. Cette nouvelle a été annoncée hier par le président EELV de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard.

Un report de 2 ans

Cette interdiction des voitures Crit’Air 2 a finalement été repoussée au 1er janvier 2028. Rappelons que la catégorie Crit’Air 2 correspond aux voitures essence mises en circulation entre 2006 et 2010, et aux voitures diesel mises en circulation depuis 2011. Même une voiture diesel achetée neuve en 2023 sera donc interdite de circulation à Lyon dans tout juste 5 ans.

Le problème se pose aussi pour les véhicules utilitaires légers : 92 % des camionnettes en circulation seront également interdites, ce qui créé de sévères complications aux entreprises. La Chambre de Commerce de Lyon s’était donc prononcée contre le calendrier, intenable pour de nombreux artisans et petites entreprises.

La ZFE du Grand Lyon comprend la ville de Lyon à l’exception du port Édouard Herriot dans le 7e arrondissement, et de Saint-Rambert dans le 9e, Caluire-et-Cuire, et les secteurs des communes de Villeurbanne, Bron et Vénissieux qui sont situés à l’intérieur du boulevard Laurent Bonnevay, le fameux boulevard périphérique lyonnais.

Quelles sont les voitures déjà interdites dans le Grand Lyon ?

Depuis le 1er janvier 2023, les voitures Crit’Air 5 ne sont plus admises dans le Grand Lyon : il s’agit des voitures de plus de 21 ans. Cela concerne les voitures diesel classées Crit’Air 5 mises en circulation entre le 1er juillet 1997 et le 31 décembre 2000 ( normes Euro 2 ), mais aussi toutes les voitures aux normes Euro 1 mises en circulation jusqu’en 1996.

Comme la phase pédagogique est terminée depuis la fin de l’année 2022, les conducteurs des véhicules concernés peuvent désormais être verbalisés.

Au début de l’année 2024, ce sera au tour des véhicules Crit’Air 4 d’être interdits dans cette ZFE-m : il s’agit des véhicules diesel mis en circulation avant 2006. Une étape qui elle ne devrait pas être repoussée, car elle concerne les véhicules diesel anciens et donc jugés comme les plus polluants.