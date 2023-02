Enfin un cabriolet électrique : la Mini Cooper SE Cabrio

Mini Cooper SE Cabrio

Alors que plusieurs constructeurs ont dans leurs cartons des roadsters électriques, Mini dégaine en premier et nous présente le premier cabriolet électrique 4 places. Le constructeur britannique vise une gamme 100 % électrifiée, et ne va pas pour autant mettre le plaisir de côté. Une version cabriolet de la Mini Cooper SE était en fait logique : ce véhicule d’image devrait faire parler de lui, même si Mini ne prévoit qu’une production en petite série.

Une série limitée à 999 exemplaires

Mini risque de rapidement booker les réservations de son petit cabriolet électrique : moins de 1000 exemplaires sont en effet prévus, et seront même numérotés !

Motorisé par un bloc électrique de 135 kW (184 ch), ce petit cabriolet est annoncé avec un 0 à 100 km/h effectué en 8,2 s. Un temps correct, mais qui n’en fait pas vraiment une sportive. L’équivalent thermique ne met en effet que 7,1 s pour le même exercice ! L’autonomie sera logiquement limitée, étant donné que ce n’est pas un point fort de la carrosserie Hatch. Mini annonce 201 kilomètres selon le cycle WLTP.

Mini Cooper SE Cabrio

Une présentation typée « SE »

Extérieurement, impossible de passer à côté de la personnalisation de la Mini Cabrio. Celle-ci reprend en effet les jantes alliage spécifiques de la Mini Cooper SE ( Electric Power Spoke ) qui sont fabriquées à partir d’aluminium recyclé. Le logo E est mis en avant sur les boucliers avant et arrière, et le logo S passe au jaune. Dans un souci de se débarrasser du chrome, les entourages des blocs optiques, les poignées de portes et les ouïes latérales sont peints en Resolute Bronze.

Seules deux teintes sont proposées sur cette série limitée : Enigmatic Black et White Silver.

Le prix est déjà annoncé : 60490 euros. Ce qui ne permettra pas de bénéficier d’un bonus écologique en France.

Mini a prévu un total de 155 Mini Cooper SE Cabrio qui pourront être livrées en France, soit 15 % de la production. Pour ceux qui ne pourraient en bénéficier, rassurez-vous : la prochaine génération de la Mini arrive bientôt. Et au vu de cette série limitée, il est fort probable que Mini reconduise cette carrosserie sur la prochaine génération. En plus grande série !

Mini Cooper SE Cabrio

Mini Cooper SE Cabrio

Mini Cooper SE Cabrio

Mini Cooper SE Cabrio

Mini Cooper SE Cabrio

Mini Cooper SE Cabrio

Mini Cooper SE Cabrio

Mini Cooper SE Cabrio

Mini Cooper SE Cabrio