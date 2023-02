Tesla veut lancer une assurance auto révolutionnaire en Europe

Tesla envisage de lancer une assurance auto en Europe

Aux Etats-Unis, Tesla propose déjà une assurance auto pour les voitures de sa marque. C’est le cas en Californie, et dans d’autres états américains.

Tesla Insurance, la division consacrée à l’assurance, semble aussi très intéressée pour proposer ce service aux conducteurs de Tesla en Europe. Des embauches ont même déjà été lancées. Et vous allez le voir, la formule d’assurance proposée par Tesla est assez étonnante.

Des tarifs d’assurance calculés selon la conduite adoptée !

Ce qui est assez révolutionnaire ( et inquiétant ), c’est le fait que la voiture devienne un mouchard absolu pour la compagnie d’assurance. Tesla Insurance utilise les données de conduite de la Tesla assurée pour le tarif de la prime d’assurance de l’automobiliste.

Selon une note de sécurité, le montant de la prime évoluera non pas chaque année mais tous les mois. Cette note de sécurité sera calculée selon la conduite adoptée, et ne prend donc pas en compte les critères classiques des assureurs. Parmi les critères de cette note de sécurité interviennent plusieurs éléments, comme le fait de désactiver le système de pilotage automatique Autopilot, les déclenchements des alertes à la collision, le non respect des distances de sécurité, les freinages brusques ou encore les virages pris trop rapidement.

Tous ces éléments permettent de distinguer un conducteur prudent d’un conducteur à risque.

En France, Tesla ne serait pas autorisé à ne pas prendre en compte le bonus-malus. La note de sécurité pourrait venir en complément à cette réduction.

Clairement, tous ceux qui adoptent une conduite un tantinet « sportive » n’auront donc aucun intérêt à opter pour cette assurance. Le surcoût serait en effet dissuasif face à une assurance traditionnelle. En revanche, les bons élèves pourraient réaliser des économies, annoncées jusqu’à 60 % par rapport à un assureur classique !

Pour l’heure aucune date n’a encore été annoncée pour le lancement de cette offre d’assurance Tesla. Il est probable que les offres n’arrivent pas avant 2024, avec un déploiement progressif selon les pays.