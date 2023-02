Nouvelle marque chinoise : Zeekr arrive avec le cousin du Volvo EX30

En Chine, Geely est un important constructeur automobile, partenaire de plusieurs constructeurs occidentaux, dont Renault ! Et Geely détient déjà un constructeur européen de renom, en l’occurence Volvo.

Pour grandir, Geely souhaite donc implanter de nouvelles marques électriques, que ce soit en Chine mais aussi en Europe. L’une d’elles s’appelle Zeekr, et viendra commercialiser en France un crossover compact : le Zeekr X. Cette nouvelle marque vient d’ailleurs annoncer une importante levée de fonds de 750 millions de dollars. Une annonce qui suit de près la présentation de ce nouveau modèle…

Un cousin du futur Volvo EX30

Nous devrions donc voir arriver ce nouveau Zeekr X dès 2024 en Europe. Ce modèle inédit va utiliser la même plate-forme SEA ( pour Sustainable Experience Architecture ) que son cousin, le futur Volvo EX30. Celle-ci est aussi celle d’un autre modèle construit en Chine : le SUV Smart #1.

Alors que le crossover Smart mesure 4,27 de long, le Zeekr X fera 4,45 m de long : un gabarit qui le placera en concurrence directe avec le futur Peugeot e-3008.

Les motorisations électriques seront reprises à ses deux cousins : le X bénéficiera donc d’une version propulsion de 272 ch, alors qu’une version à transmission intégrale de 427 ch pourrait compléter la gamme par le haut. Cette version ne devrait mettre que 4 s pour accélérer de 0 à 100 km/h.

Esthétiquement, le Zeekr X n’est pas sans évoquer le SUV Lynk&Co, lui aussi faisant partie de Geely ! Avec une ceinture de caisse haute, des arêtes vives et des flancs épurés, le X ne manque pas de caractère mais peut aussi apparaitre un peu torturé.

Mais avec des caractéristiques techniques de haut vol et une fabrication en Chine, ce nouveau modèle pourrait bien s’imposer avec un rapport prix / prestations élevé. Ceux qui n’aiment pas les voitures chinoises lui préféreront sans doute le Volvo EX30 : les voitures seront dans les deux cas importées de Chine, avec le même bagage technique.

Dans les années à venir, les voitures made in China et vendues en Europe vont se multiplier. Car en plus des nouvelles marques chinoises qui arrivent sur le marché comme MG Motors, Aiways, Seres, Lynk&Co Ou Zeekr, des Tesla Model 3, des Volvo, des Dacia et même des Citroën sont importées de Chine.

La plate-forme SEA de Geely

Zeekr X

Zeekr X

Zeekr X

Zeekr X