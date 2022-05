Smart #1 : le SUV compact électrique

Smart #1

Smart change totalement de modèle : fini les petites citadines deux voire quatre places. La marque présente son premier SUV compact, qui n’est pas la première Smart électrique mais la première de la nouvelle génération. Le gabarit est à mi-chemin entre les SUV citadins et compacts avec une longueur de 4,27 m. Esthétiquement, difficile de penser à une Smart quand on aperçoit ces premières photos. En revanche, on pense immédiatement à un modèle venu d’Asie. Ce qui n’est pas un hasard, étant donné que Smart vise désormais autant l’Europe que la Chine avec une production qui a définitivement quitté l’usine de Hambach en Moselle. La marque Smart appartient désormais à moitié à Geely, un constructeur chinois. Daimler conserve néanmoins une part importante, ce qui devrait favoriser la diffusion du modèle en Europe.

Le design est assez consensuel, avec des formes douces et un profil épuré. Pas de pli de caisse dans tous les sens, les portes sont d’autant plus lisses que les poignées sont dissimulées et électriques. Avec des portes sans cadre, ou encore un toit panoramique à halo, cette Smart #1 semble également viser la clientèle Mini.

De face, ce nouveau SUV peut aussi évoquer les modèles électriques Volkswagen. L’arrière en revanche est plutôt d’inspiration Mercedes, avec un effet « petit EQA ». Les clients devraient apprécier les configurations de carrosserie bi-ton, avec un pavillon de toit qui peut être proposé dans différentes teintes. Petite touche sympathique, le logo présent au niveau des custodes.

Dans l’habitacle, le dessin est très moderne avec une console centrale aérienne. Si le grand écran central de 12,8″ permettra de piloter de nombreuses fonctions, Smart a voulu un avatar comme compagnon intelligent, pilotable par commandes vocales grâce à l’intelligence artificielle. Banquette arrière coulissante, système audio Beats, éclairage avec 64 couleurs disponibles : la Smart #1 ne manquera pas d’atouts de séduction.

Au niveau des motorisations Smart précise que son SUV pourra embarquer un bloc électrique d’une puissance maxi de 200 kW, soit 272 ch. Une ou des versions plus accessibles seront logiquement proposées.

La batterie de 66 kW pourra être rechargée de 10 à 80 % en courant alternatif en 3 heures.

Smart ouvrira les commandes de son nouveau modèle à l’automne, pour une commercialisation qui débutera début 2023. Les Smart seront présentées dans des corners spécifiques en concessions Mercedes, et la marque fera aussi tout pour effectuer des ventes en ligne, façon Tesla.

