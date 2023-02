Ces 3 voitures électriques Renault parfaites pour les français

Renault 4EVER Trophy

Après une première salve de modèles électriques peut-être top en avance sur leur temps ( avec les ZOE, Fluence ZE et Twizy ), Renault va lancer de nouvelles voitures électriques qui arriveront cette fois-ci sur un marché en plein essor. Voici les trois modèles qui vont venir accompagner la Megane E-TECH dans l’électrification de la marque, avec de grandes ambitions.

Il faut imaginer la future Renault 4 de série sans les accessoires pour participer au 4L trophy !

Renault 4, le retour !

Un retour de la 4L avait longtemps fait partie des rumeurs concernant l’actualité Renault. A force de l’entendre, le constructeur au losange s’est finalement résolu à donner une suite à son modèle arrêté au début des années 90. Mais comme le terrain de la citadine électrique sera occupé par la future R5, Renault a fait le choix d’en faire un petit crossover électrique.

Les similitudes seront nombreuses avec la R5. En dehors du fait de jouer sur la corde sensible avec une nostalgie poussée, les deux modèles partageront leur plate-forme, motorisations et batteries. Indispensable pour permettre de faire baisser les coûts ! On peut donc estimer que l’entrée de gamme de cette 4L électrique devrait être affiché en prix catalogue à moins de 30.000 euros.

Arrivée prévue : 2025.

La R5 électrique arrive en série en 2023

Renault 5 : elle va faire oublier la ZOE

Dès l’année prochaine, la nouvelle R5 électrique devrait faire mouche sur le segment des citadines électriques. La nouvelle venue jouera sur un design néo-rétro sympathique, et sera proposée à des tarifs inférieurs de 30 % à ceux de la ZOE qu’elle remplacera. Cette R5 devrait ainsi être proposée à moins de 25000 euros avant déduction du bonus écologique. De quoi en faire rapidement un best-seller en Europe !

En dehors de la version de base sans doute cantonnée à un usage urbain avec 300 km d’autonomie, une version de 400 km pourra venir concurrencer la e-208 GT. Et Renault ne s’arrêtera pas là : côté image, une R5 Alpine électrique jouera la carte de la sportivité. Cette sportive électrique viendra ainsi prendre le relais des défuntes Clio R.S, avec une puissance qui pourrait dépasser les 200 ch. Ce qui pourrait redonner de l’espoir aux passionnés qui voient disparaitre les petites sportives les unes après les autres.

Arrivée prévue : 2024

Renault Scénic Vision

Renault Scenic : le renouveau électrique

Inspiré par le concept Scenic Vision le futur Renault Scenic sera la déclinaison crossover de la Megane E-TECH. Est-ce un bon pari de reprendre le nom du monospace compact qui vient tout juste de s’arrêter en thermique ? On peut en douter. Outre l’effet de réchauffé, le nom Scénic n’a jamais été celui d’un crossover.

Comme la compacte électrique, le futur Scenic sera proposé avec plusieurs niveaux de puissance ( jusqu’à 220 ch ), et avec différents packs de batterie. Il lui faudra une gamme complète pour venir concurrencer le Volkswagen ID.4, présenté en 2021. Avec la plate-forme CMF-EV du Nissan Ariya, il pourrait profiter de la batterie de 90 kW en complément des offres EV40 et EV60. De quoi offrir une autonomie qui dépasserait les 500 km, indispensable en usage familial !

Arrivée prévue : fin 2023