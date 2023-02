Le prix du rétrofit électrique : exemple avec la Renault 4 !

La Renault 4 Retrofit

Le rétrofit électrique est appelé à se développer dans les prochaines années. Il consiste à transformer une voiture thermique polluante en une voiture électrique. Cette transformation peut s’appliquer sur des modèles récents, mais aussi sur des anciennes ! On supprime ainsi le moteur essence et le réservoir, qu’on remplace par un moteur électrique et une batterie.

Renault a ainsi profité du salon Rétromobile 2023 pour présenter des solutions techniques en partenariat avec R-FIT. De quoi selon leur slogan, faire rimer mythique avec électrique !

Le prix d’un kit de rétrofit électrique pour la Renault 4

Ce kit de rétrofit commercialisé par R-Fit est proposé à 11900 euros, pose comprise. Il a passé les tests d’homologation de l’UTAC, et permet ainsi de pouvoir modifier l’énergie indiquée sur la carte grise, qui va passer de ES à EL ( essence à électrique ). Une telle solution permet ainsi de pouvoir circuler dans les nouvelles ZFE-m avec son ancienne, sans aucune restriction.

Cette transformation comprend ici l’installation d’un moteur électrique type Brushless synchrone, et d’une batterie Lithium Fer Phosphate. Si les performances sont annoncées comme comparables à celle de la 4L d’origine, il ne faudra pas trop en attendre pour l’autonomie, qui est de 80 km seulement. Sa recharge s’effectue en 3H30, sur une prise 16A – 220V.

Pas besoin d’installer une wallbox dans son garage…

Pour l’heure le rétrofit proposé par cette société est compatible avec les 4L GTL, Clan et Savane de type R112 800 et R112 C00. Un kit sera aussi proposé à la rentrée sur la Renault 5, il est en cours d’homologation.

Il est plus facile de faire du rétrofit sur des bases de voiture peu performantes. Qu’en sera-t-il pour des sportives comme la 205 GTI ?

D’autres entreprises se sont spécialisées sur d’autres modèles, comme par exemple la société normande Lormauto qui a pris comme cible la Twingo 1 ! Malgré ses 30 ans, cette Twingo est propice à être transformée en citadine électrique moderne, avec un reconditionnement complet.

Nous assistons donc seulement au démarrage d’un phénomène appelé à se développer de plus en plus. Que ce soit pour les voitures de collection ou les voitures thermiques plus modernes !

