Cette F7 électrique chinoise veut défier Tesla et Mercedes

En Chine, les nouveaux modèles électriques sont lancés à une fréquence qui dépasse l’entendement. Les géants chinois multiplient les nouvelles marques et les modèles inédits pour s’inspirer du modèle Tesla. Et pendant ce temps, les ventes des constructeurs occidentaux s’effondrent dans l’empire du milieu. Voici une nouvelle rivale aux Tesla Model S et Mercedes EQE, la Rising Auto F7, également appelée Feifan F7 en Chine.

SAIC est la maison mère de cette nouvelle berline F7, qui vous allez le voir, multiplie les arguments choc.

Elle a tout d’une grande

Routière électrique grand format, cette nouvelle venue mesure 5 m de long, avec un empattement gigantesque de 3 m. Cette mesure est essentielle pour les voitures électriques, puisqu’elle permet de loger une fine batterie entre les deux essieux. Son châssis est en alliage d’aluminium, et les trains roulants sont aussi haut de gamme avec à l’avant des suspensions à double triangulation, et à l’arrière une suspension à 5 bras.

La première version est une propulsion qui développe 250 kW et 450 Nm de couple, elle peut passer de 0 à 100 km/h en 5,7 s. La seconde version est plus puissante avec 400 kW distribués sur les 4 roues motrices, ce qui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 3,7 s.

Esthétiquement, la F7 sera capable de plaire sur plusieurs continents avec un langage stylistique intitulé Momentum Line. Un design épuré, dans l’air du temps, avec des blocs optiques très fins à l’avant. Le design privilégie l’aérodynamisme avec un excellent coefficient de pénétration dans l’air de 0,206.

Une planche de bord inspirée de Mercedes

A l’intérieur, on sent cette fois-ci l’inspiration Mercedes avec une planche de bord qui reçoit trois écrans pour un total de 43″ ! Même aux places arrière, un écran central est positionné au-dessus des aérateurs. Le système multimédia repose sur un système interactif intelligent RISING OS et la puce Qualcomm 8155.

Dans l’esprit du fameux Autopilot Tesla, la F7 offre le logiciel d’assistance à la conduite RISING PILOT, avec mises à jour à vie. L’ensemble travaille avec l’algorithme de fusion complète Full Fusion, équipé de 32 matériels de perception comprenant un lidar, un radar d’imagerie 4D ZF PREMIUM, une caméra de 8 millions de pixels, un radar d’angle à nuage de points amélioré à longue distance, ainsi que la puce Nvidia Drive Orin avec une puissance de calcul unique de 254 TOPS.

La marque Rising Auto n’a pas oublié le confort avec un vaste toit panoramique de 1,98㎡, des fauteuils Bach, et un système Hifi avec technologie de son vectoriel 3D.

Pour l’heure ce modèle n’est pas encore annoncé en Europe, et sera commercialisé en Chine dès le mois d’avril 2023. Il nous montre à quel point les constructeurs chinois sont avancés en technologie, et peuvent proposer des modèles électriques haut de gamme.

