Les voitures électriques à moins de 30.000 € en 2023

D’après une enquête, 56 % des français ne souhaitent pas dépenser plus de 30.000 euros pour l’achat d’une voiture électrique. Une donnée logique, puisque le prix moyen d’une voiture achetée neuve en France se situe sous ce seuil. L’électrique ne permet pas aux français de doubler subitement le budget auto !

Voici les modèles proposés en 2023 à moins de 30.000 euros, bonus écologique de 5000 euros déduit. Nous n’avons pas intégré dans le prix le bonus écologique de 7000 euros et la prime à la conversion puisque tous les automobilistes ne peuvent en profiter. Ceux qui peuvent activer ces aides peuvent donc encore faire baisser la note, sans compter les aides complémentaires de certaines régions ou agglomérations comme le Grand Paris.

Dacia Spring

Dacia Spring : 15800 euros – fabrication en Chine

En attendant d’autres citadines électriques venues de Chine, la Dacia Spring est pour l’instant la voiture électrique la moins chère du marché. Même si les prix ont progressé fortement depuis sa commercialisation en France, il est possible de l’acheter pour 15800 euros bonus de 5000 euros déduit. Attention, si vous êtes éligible au bonus de 7000 euros, vous n’aurez pas 2000 euros de moins sur la note : le bonus est limité à 27 % du prix d’achat. Soit 5616 euros pour la Spring de base !

Le moteur de la version de base est modeste avec 45 ch. En revanche l’autonomie est très honnête pour le tarif avec 230 km.

A lire : Essai Dacia Spring électrique : l’écologie punitive ?

La Fiat 500 électrique sera bientôt accompagnée d’une version Abarth

Fiat 500 électrique : 23950 euros – fabrication en Italie

Si le prix catalogue dépasse légèrement les 30.000 euros de 400 euros, les 500 électriques disponibles en ligne sur le site Fiat débutent à 28950 euros. Avec sa batterie de 23,8 KWH, l’autonomie est annoncée à 190 km. Côté puissance, du standard avec 95 ch sous la pédale.

MG4 : 24990 euros – fabrication en Chine

Cette compacte électrique est affichée à partir de 24990 euros bonus de 5000 euros déduit, et se permet même d’afficher à ce tarif une autonomie de 350 km. C’est l’épine dans la roue de la Megane E-TECH, entre autres…

Sa puissance de 170 ch est également d’un bon niveau pour le prix !

La nouvelle MG5

MG5 : 27990 euros – fabrication en Chine

MG Motors propose également un break électrique à moins de 30.000 euros, la MG5. Elle est proposée à ce tarif en finition Confort, avec une autonomie correcte de 320 km.

Le ZS EV a été restylé fin 2021

MG ZS EV : 28990 euros – fabrication en Chine

Pour moins de 30.000 euros, le MG ZS EV est le seul SUV électrique disponible à l’heure actuelle. A ce tarif, il s’agit de la version Confort avec une autonomie de 320 km, avec une puissance de 143 ch.

Opel Corsa e Edition

Opel Corsa e : 28450 euros – fabrication en Espagne

Ce tarif concerne le prix remisé Opel Store pour une Corsa Edition électrique de 136 ch, avec 359 km d’autonomie. Elle partage sa plate-forme, son moteur et sa batterie avec la e-208.

Peugeot e-208 Like

Peugeot e-208 : 28800 euros – fabrication en Slovaquie

A l’heure actuelle, la e-208 Like est disponible en offre à moins de 29000 euros bonus déduit. Peugeot propose également une offre complémentaire de 1000 euros pour une reprise. Avec 136 ch et une autonomie de 362 km, cette citadine polyvalente est l’une des plus vendues en France.

Renault Twingo E-TECH

Renault Twingo E-TECH : 20250 euros – fabrication en Slovénie

En attendant l’arrivée de la R5 électrique l’année prochaine, la Twingo E-TECH est le prix d’appel pour une électrique chez Renault. Sa puissance de 81 ch n’en fait pas une sportive : elle met 12,9 s pour passer de 0 à 100 km/h. L’autonomie est limitée mais suffisante pour un usage urbain avec 190 km.

Smart EQ Fortwo coupé

Smart EQ Fortwo coupé : 23351 euros – fabrication en Chine

La petite Smart deux places est encore disponible, avec un prix de départ de 28351 euros. A ce tarif, les caractéristiques sont très limitées : l’autonomie de 132 km est faible tout comme la puissance de 82 ch.

Le Seres 3 est l’un des rares SUV électriques à moins de 30.000 euros

Seres 3 : 28990 euros – fabrication en Chine

Deuxième SUV électrique de la sélection, le Seres 3 est proposé avec une autonomie de 329 km. Avec une puissance de 163 ch, ce modèle passe de 0 à 100 km/h en 8,9 s. A ce tarif, pas de surprise : comme les MG et la Spring, ce modèle vient de Chine.

Volkswagen e-up!

Volkswagen e-up! : 21490 euros – fabrication en Slovaquie

Voiture électrique de la précédente génération, la Volkswagen e-up! poursuit sa carrière en attendant l’arrivée de la future ID.2. Elle dispose d’une puissance de 83 ch, et d’une autonomie correcte de 260 km. C’est plus que ses rivales de la catégorie A.