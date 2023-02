Plus de puissance pour la Suzuki Swace 2023

Suzuki Swace 2023

Apparue sur le marché il y a un an, la Suzuki Swace reçoit déjà des évolutions dans différents domaines. Un timing qui ne doit rien à la stratégie Suzuki, mais au fait que la Toyota Corolla dont elle est dérivée va bénéficier dans le même temps d’un restyling.

De légères différences à l’extérieur de la Swace 2023

Esthétiquement, rien ne change ou presque. A l’avant, la version Pack reçoit de nouveaux projecteurs bi-led qui ne changent pas de forme mais de signature lumineuse ( voir photo ci-dessus ). La version Privilège en sera privée…

Mais les deux niveaux de finition profitent d’un bouclier arrière avec des inserts chromés sur la partie inférieure. Dommage que la compacte ne profite pas d’une version plus dynamique en style, avec par exemple des jantes alliage 17″.

A l’intérieur, l’écran central conserve ses dimensions en 8″ mais devrait se démarquer par sa haute résolution. Ce qui s’accompagne pour le système télématique de Apple CarPlay sans fil.

L’équipement de sécurité bénéficie aussi d’améliorations, avec le système pré-collision avec détection des véhicules, motos, cyclistes et piétons et l’alerte de détection des cyclistes et autres véhicules lors de l’ouverture des portières.

Nouvelle motorisation hybride de 140 ch

La plus grosse nouveauté se situe sous le capot, avec l’arrivée de la nouvelle génération de la motorisation full hybrid de Toyota. Avec un moteur-générateur électrique plus puissant et plus compact, la puissance globale évolue de 122 à 140 ch.

Malgré tout la Swace n’annonce pas de progrès en matière de consommation et de rejets de CO2 : elle reste à 104 g de rejets et 4,6 L de conso moyenne, des niveaux déjà très bas !

Lire notre essai de la Suzuki Swace 122 ch

Les prix de la Suzuki Swace 2023

Mauvaise nouvelle : comme le veut la tendance inflationniste, les prix augmentent. La Swace Privilège est désormais affichée à 32750 euros, et la Swace Pack à 34250 euros. L’an passé la version Pack était affichée en prix catalogue…à 31750 euros !

Mais rassurez-vous, Suzuki vous fera profiter d’une promotion, avec actuellement 4000 euros de remise sur le prix catalogue.

