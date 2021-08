Essai Suzuki Across : belle montée en gamme

Essai du nouveau Suzuki Across

La famille des SUV Suzuki s’agrandit avec le nouveau Suzuki Across ! Les modèles ne manquent pas avec la petite Ignis, le Vitara et le S-Cross. Mais le constructeur japonais poursuit sur sa lancée avec un partenariat avec son compatriote Toyota. Ce dernier lui fournit l’un de ses best-sellers : le RAV4 hybride rechargeable. Pour Suzuki, c’est une aubaine puisque cela permet à la marque de proposer un SUV familial plus haut de gamme et avec hybridation plug-in.

Design : un style accrocheur et tendance

Par rapport à son jumeau Toyota, le Suzuki Across s’en démarque par sa face avant redessinée. Moins torturée, celle-ci nous semble plus réussie que celle d’un RAV4.

Comme il s’agit d’une unique finition haute, Suzuki a mis le paquet sur la présentation avec de belles jantes alliage 19″, une calandre avant sport, et des optiques avant et arrière à LED.

Les jantes alliage noir et diamantées spnt de série

Esthétiquement, le Suzuki Across séduit avec un design agréable à l’oeil et des détails soignés. Les extensions d’ailes et le sabot de protection du bouclier sont peints en noir métallisé.

Six couleurs sont proposées au catalogue, dont ce rouge « Sensual Red Mica » qui tranche par rapport aux couleurs neutres classiques.

Lors de cet essai, le nouvel Across n’a cessé de recevoir des éloges pour son style qui plait au plus grand nombre.

La face avant est différente de celle du jumeau RAV4

A vivre : un Across spacieux et bien doté

Très bien présenté, le Suzuki Across devrait faire son petit effet dans les concessions Suzuki avec une belle finition. C’est incomparablement le véhicule le plus haut de gamme et le mieux fini de la marque.

La planche de bord du Suzuki Across

Excepté le logo sur le volant, on retrouve donc la même planche de bord que dans un Toyota RAV4.

Difficile de trouver des équipements manquants dans cet Across : la dotation est vraiment pléthorique ! Les sièges sont chauffants à l’avant, et même à l’arrière. Parfaitement chouchouté, le conducteur bénéficie également d’un volant chauffant et de réglages de sièges entièrement électriques.

En revanche le système de navigation intégré n’est pas proposé : il faudra utiliser une application de son smartphone, qui profite de la connectivité iOs et Android. Une lacune tout de même, au vu du prix du véhicule.

La sellerie mi-cuir présente bien avec des surpiqûres rouges et une partie textile bien dessinée. Pas de critique à formuler non plus sur les sièges avant et la banquette arrière : le confort sera apprécié quelle que soit la place utilisée.

Avec 4,64 m de long, ce SUV offre un vrai volume à bord avec une habitabilité convaincante. Le confort de suspension est maîtrisé, malgré le poids imposant du système hybride.

Les places arrière du Suzuki Across sont accueillantes

Sa vocation familiale n’a pas été oubliée avec un coffre de 490 litres, qui n’a pas été réduit pour faire de la place à une batterie. Son ouverture de hayon mains libres devrait aussi plaire aux utilisateurs au quotidien.

La capacité du coffre en deux places est gigantesque

A conduire : de la puissance et de l’agrément

Suzuki propose une seule motorisation sur son nouveau SUV Across, qui correspond au Toyota RAV4 le plus puissant et le plus abouti jamais produit. Bonne nouvelle donc ! Sous le capot, le 4 cylindres 2.5 atmosphérique à cycle Atkinson de la précédente génération du RAV4 a été reconduit, avec une puissance portée à 185 ch. Le couple du moteur essence est limité à 227 Nm, soit bien moins qu’un moteur diesel de même puissance du fait de l’absence de turbo. Fort heureusement la souplesse ne manque pas, puisque la motorisation hybride comprend deux moteurs électriques bien appréciables lors des relances. A l’avant le moteur électrique délivre 134 kW ( 182 ch ) pour 270 Nm de couple, alors que le moteur électrique du train arrière se contente de 40 kW ( 55 ch ) pour 121 Nm de couple.

Sa puissance de 306 ch est comparable à celle d’un best-seller : le Peugeot 3008 HYBRID4.

La signature Plug-in Hybrid, inédite chez Suzuki

Avec sa motorisation hybride forte de 3 moteurs, le Suzuki Across se permet des accélérations dignes de sportives avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 6 secondes. Son dynamisme ne pourra en revanche concurrencer longtemps les meilleures GTI, avec un poids qui tutoie les 2 tonnes ou presque. Le gage de tout SUV familial hybride rechargeable, dont la surcharge est favorisée par les trois moteurs et la batterie. Mais qu’importe au vu de sa vocation familiale, l’agrément est donc au rendez-vous.

Il sera difficile de le prendre en défaut côté puissance, ni côté douceur du fait d’un démarrage en électrique même quand la batterie n’a pas été chargée.

Essai Suzuki Across

Cette configuration bien connue des SUV hybrides rechargeables permet de proposer une transmission intégrale. Ici baptisée E-Four, celle-ci s’accompagne d’un mode Trail pour favoriser la motricité dans des conditions plus complexes. 100 % du couple peut être envoyé à l’avant, et jusqu’à 80 % à l’arrière. Un plus mais qui ne sera pas utile pour tout le monde : une version moins puissante en deux roues motrices aurait été intéressante en complément.

Au quotidien, vous pourrez donc recharger la batterie lithium-ion de haute capacité de 18,1 kWh (50,9 Ah) pour faire de petits trajets en 100 % électrique. La recharge peut s’effectuer sur une simple prise de courant domestique, avec l’inconvénient d’un temps de recharge forcément plus long. ( Ce sera trois fois plus rapide avec une wallbox )

Une recharge sur prise domestique pourra être faite assez facilement lors de déplacements

Et le temps des hybrides rechargeables avec 30 ou 40 km n’est plus qu’un lointain souvenir car cet Across affiche fièrement une autonomie maxi de 75 km en électrique. En utilisation mixte, l’autonomie totale dépasse ainsi les 900 km : de quoi oublier le diesel.

Au quotidien vous aurez le choix entre 4 modes de conduite : le mode EV 100 % électrique jusqu’à 135 km/h, le mode automatique EV / HV qui utilise le moteur essence si nécessaire, le mode HV 100 % hybride, et le mode recharge pour faire le plein d’énergie dans les batteries avant d’aller faire un tour en ville en mode EV.

On termine ce chapitre par les aides à la conduite qui ne manquent pas, avec le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique qui détecte piétons et cyclistes, l’aide à la correction de trajectoire pour les franchissements de ligne, la détection des angles morts, l’alerte de trafic transversal en marche arrière, sans oublier le système d’appel d’urgence eCall.

Budget : un seul tarif toutes options

De coutume, les Suzuki sont des modèles abordables avec un très bon rapport prix-prestations. Cette fois-ci, avec un tel bagage technologique l’Across ne joue plus dans la même cour qu’un S-Cross ou un Vitara et se positionne dans une gamme de prix nettement supérieure.

Suzuki propose un prix unique de 53990 euros avec une configuration toutes options. Cette finition 1ère Edition comprend en effet de très nombreux équipements de série : jantes alliage 19″, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, volant chauffant, sièges avant et arrière chauffants, ouverture et démarrage sans clé « Smart Entry and Smart », sellerie cuir et synthétique, système audiovisuel 9″ avec écran couleur tactile multifonction, système de téléphonie Bluetooth, connectique auxiliaire/USB, compatible Apple CarPlay / Android Auto.

Revêtement façon cuir sur la planche de bord, sièges chauffants, le tout de série !

Et même la peinture métallisée est de série !

Ceux qui aiment personnaliser leur nouvelle voiture en seront donc pour leurs frais, mais n’auront pas à gonfler la facture pour disposer d’une belle configuration.

Comme toute voiture hybride rechargeable, le Suzuki Across peut vous faire profiter d’un bonus écologique de 1000 euros ( depuis le 1er juillet 2021 ), et aussi d’une prime à la conversion selon la reprise de votre ancienne voiture.

La fiabilité devrait être au rendez-vous pour ce modèle fabriqué chez Toyota, qui règne en maître sur les modèles hybrides depuis près de 20 ans.