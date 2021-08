Essai fin : notre avis sur le Suzuki Across

Essai Suzuki Across

CONCLUSION :

Avec ce nouveau SUV, Suzuki fait évoluer sa gamme vers le haut avec un modèle richement doté et très bien motorisé. De quoi attirer une nouvelle clientèle, et aussi convertir à l’hybride rechargeable des clients de la marque. En empruntant son best-seller à Toyota, Suzuki fait une belle opération et lui offre une petite opération cosmétique efficace. Le résultat est très positif, et cela devrait accroitre la diffusion de ce SUV sur notre marché. Reste un ticket d’entrée assez salé pour Suzuki, du fait d’un niveau de puissance élevé, comme souvent sur les hybrides rechargeables. A quand un Vitara hybride rechargeable plus accessible ?

Ce nous avons aimé :

Autonomie de 75 km intéressante

Puissance élevée

Qualité de finition plaisante

Equipement très complet

Volume de coffre

Ce que nous avons moins aimé :

Pas de personnalisation

Une seule version au catalogue

Ticket d’entrée élevé