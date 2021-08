Les pièces auto les plus recherchées sur le marché de l’occasion

Les pièces auto les plus recherchées en occasion

Ces derniers temps, on peut constater que le marché des pièces auto d’occasion a connu une croissance considérable. D’autant plus que depuis 2017, les garagistes sont dans l’obligation d’en proposer pour effectuer les réparations afin de favoriser l’économie circulaire. Cela concerne aussi bien les boutiques en ligne que les magasins. Mais quelles sont les pièces autos détachées les plus recherchées sur le marché ?

Les pièces auto d’occasion les plus plébiscitées sur le marché

Que ce soit en magasin ou en ligne, certaines pièces sont plus recherchées que d’autres.

Le rétroviseur, une pièce auto d’occasion très prisée

Dispositif comportant un miroir orientable, le rétroviseur est un élément de visibilité indispensable, vous permettant d’adapter votre allure et votre comportement sur la route, en fonction de celui des autres usagers. Que vous recherchiez un modèle manuel classique, mécanique ou encore électrique, vous pourrez trouver un rétroviseur extérieur d’occasion à des prix très intéressants sur le marché.

Un équipement devenu moderne

Il permet à tout automobiliste d’observer l’environnement qu’il ne peut pas voir en marche normale. À l’aide de cet équipement, il peut voir tout ce qui se passe derrière lui à l’aide du rétroviseur central, tandis que les rétroviseurs extérieurs lui procurent une vue sur les côtés. Le miroir orientable lui renvoie une image inversée (gauche/droite) assimilable rapidement pour les conducteurs.

L’évolution des technologies a permis de moderniser cet équipement. Ainsi, comme facteur supplémentaire de sécurité, leurs coquilles sont souvent équipées de répétiteurs de clignotants, et sont rabattables quand le véhicule est garé. D’autres aspects de modernité ont également fait leur apparition, comme l’installation de petits moteurs électriques, permettant au conducteur de régler leurs miroirs et de contrôler leur ouverture depuis leur siège. Sans parler des rétroviseurs extérieurs munis d’un dispositif électrique de dégivrage en présence de gels.

Néanmoins, les rétroviseurs sont fragiles. En subissant des chocs ou des coups brusques, ces éléments de sécurité indispensables peuvent se détériorer assez facilement. Ainsi, sans parler des bris des vitres, d’éventuels risques peuvent se présenter au niveau des circuits électriques qui alimentent la commande automatique des miroirs, ne permettant plus le réglage de ceux-ci.

Un besoin important de rétroviseurs en zones urbaines

Les rétroviseurs figurent parmi les pièces d’occasion les plus recherchées, surtout dans les zones urbaines. Un simple oubli pour le rabattre lorsqu’on se stationne suffit à le retrouver cassé à notre retour. De nombreux automobilistes perdent leurs rétroviseurs dans les parkings, mais aussi les bouchons ou encore en passant dans des ruelles étroites.

Sachez qu’un rétroviseur endommagé vous fait encourir une amende de 3e classe, sans parler des dangers pour vous et les autres usagers de la route, les risques d’accident étant démultipliés. Vous pouvez remplacer cet élément en trouvant le choix adapté au modèle de votre véhicule sur les sites spécialisés dans les pièces détachées en ligne.

Les phares

Toutes les voitures sont équipées d’un ensemble de dispositifs d’éclairage et de signalisation. Ces derniers permettent au conducteur de voir les autres usagers pendant la nuit, ou même dans des conditions de mauvaise visibilité. Les autres conducteurs font usage de leurs équipements d’éclairage pour repérer d’autres usagers de la route.

Une nécessité de fonctionner

Chaque feu présente une utilité, que tout utilisateur se doit de faire bon usage, en respectant le Code de la route. Il est ainsi impératif que les différents feux du véhicule soient en parfait état de marche. Dès lors, un mauvais fonctionnement de l’un d’entre eux peut causer des désordres en cours de route. Tout feu non fonctionnel est ainsi considéré comme étant une infraction et fait l’objet d’une amende de 138 € en cas de contrôle. Et vous risquez aussi de perdre 4 points sur votre permis.

Un véhicule dispose d’un nombre impressionnant de dispositifs d’éclairage et de signalisation, qui sont le plus souvent visibles à l’avant, à l’arrière et à l’intérieur du véhicule. Pour les poids lourds, les feux de gabarits sont placés sur le toit, ainsi que sur les ailes gauche et droite. Ces derniers peuvent être endommagés à cause d’un choc ou mal fonctionnés avec l’usure et figurent parmi les pièces les plus recherchées sur le marché.

Le marché de l’occasion, la meilleure option

Au vu de leur importance, il est primordial d’entretenir tous les feux et de s’assurer qu’ils soient en bon état de marche. Mais cela constitue un effort non négligeable sur le budget chacun. En cas de phare endommagé, défectueux, voire même cassé, recourir aux spécialistes des pièces autos d’occasion est donc la meilleure option. Vos blocs de phare peuvent vous coûter jusqu’à 70 % moins cher que le prix affiché par le constructeur.

Le moteur

Partie essentielle de tout véhicule, le moteur est également un élément très recherché en matière de pièces autos de réemploi. Il est en effet très onéreux, surtout quand il s’agit d’un moteur neuf. C’est l’une des raisons pour lesquelles les automobilistes choisissent d’apporter une nouvelle jeunesse à leurs véhicules en optant pour des solutions abordables en s’orientant vers les bonnes occasions.

Pièces extraites des véhicules endommagés, accidentés ou encore mis en casse par leurs propriétaires pour de multiples raisons, les moteurs d’occasion sont le plus souvent en très bon état. Avant leur mis en vente, ils sont d’abord nettoyés, vérifiés, puis testés. Seuls les moteurs en parfait état de marche sont vendus. Le cas échéant, ils sont transformés en pièces détachées. Les vilebrequins, les pistons ou encore les bielles sont alors vendus pièce par pièce.

C’est donc pour des raisons économiques et techniques que les moteurs se trouvent au premier rang de la liste des pièces auto d’occasion les plus recherchées.

La boîte de vitesse

La boîte de vitesse est liée directement à l’élément moteur, qu’elle soit manuelle ou automatique. En faisant la marche avant ou arrière, cet élément garantit la démultiplication des vitesses en rapport avec la rotation du moteur. Les boîtes de vitesses sont sollicitées constamment, mais elles sont si robustes qu’elles ne s’usent pas si facilement. Toutefois, en cas d’usure, leur remplacement par des pièces d’origine, notamment avec des boîtes de vitesse d’occasion, est fortement conseillé.

Le pare-choc avant et/ou arrière

Parties les plus exposées du véhicule, les pare-chocs peuvent être attachés à la carrosserie ou y être intégrés. Ils visent à protéger la carrosserie contre les dommages en cas de collisions mineures d’une part, et servent d’éléments décoratifs, d’autre part.

Les pare-chocs figurent parmi les pièces d’occasion les plus recherchées. À l’heure actuelle, la plupart sont faits d’une combinaison de « polycarbonate et d’Acrylonitrile butadiène styrène » (ABS). Après une collision, la déformation de cet élément s’avère inévitable. Pour faire des économies, vous pouvez le remplacer avec une pièce d’occasion en parfait état.

Le capot avant

Le capot est un élément se trouvant à l’avant de la carrosserie de l’auto. Il recouvre et protège le moteur, ou le coffre à bagage si le moteur se trouve à l’arrière. Comme tous les éléments de la carrosserie, la forme du capot contribue à l’esthétique du véhicule. En cas de collision grave, son état peut se dégrader considérablement.

Les capots endommagés peuvent être réparés par des spécialistes en carrosserie. Mais souvent, le dommage sera tout de même décelable. Pour votre sécurité et pour la beauté de votre auto, il vaut mieux la remplacer avec une pièce d’occasion de qualité.

Les ailes gauche et droite de la voiture

Les ailes avant sont des éléments de la carrosserie fixés à droite et à gauche du véhicule. Elles permettent de couvrir une partie des roues avant et ainsi de protéger le véhicule contre les éclaboussures, mais pas que. Elles permettent également de personnaliser son véhicule. En ce sens, les ailes font partie des pièces les plus recherchées en ce qui concerne les pièces autos d’occasion.

Les jantes en alliage léger

Nombreux sont les véhicules accidentés, endommagés ou en panne, envoyés à la casse, alors que leurs jantes sont encore intactes. Les jantes en alliage léger, communément appelées jantes alu, sont très prisées par les automobilistes. De différentes formes et de tailles variables, les jantes alu d’occasion se vendent dans des magasins de pièces autos d’occasion, et figurent également parmi les pièces autos d’occasion en vogue pour embellir son auto.

Le siège auto

Le siège du véhicule est un élément de tout véhicule permettant au conducteur et aux passagers de s’asseoir correctement dans l’habitacle. Réglables suivant les besoins, les sièges doivent procurer un certain confort aux occupants. Ils doivent être adaptés au type de véhicule, apporter un certain niveau de sécurité et se conformer à la réglementation en vigueur, et ce qu’ils soient mécaniques, électroniques ou électriques.

Mais remplacer ses sièges de véhicules peut rapidement revenir cher. Raison pour laquelle les automobilistes se ruent vers les magasins des pièces auto d’occasion pour trouver des modèles fiables et adaptés à leurs besoins.

Le hayon

Une voiture avec hayon se compose d’un coffre dont l’unique porte s’ouvre de manière verticale, bien souvent de bas vers le haut. Elle se compose d’un bloc comprenant à la fois la lunette arrière et la porte d’ouverture. Le dispositif de dégivrage ainsi que l’essuie-glace font également partie intégrante de l’ensemble. Un hayon est donc l’ensemble des éléments qui composent la porte du coffre.

Lors d’une collision à l’arrière de la voiture, le dégât causé par le choc au niveau du hayon peut provoquer un mauvais fonctionnement de celui-ci, sans parler des bris de vitre (lunette arrière). Dès lors, le remplacement de cette pièce est inévitable. L’affluence des demandes relatives à cet élément est relativement importante. C’est alors l’un des éléments que l’on retrouve régulièrement dans les boutiques des pièces autos d’occasion.

Les avantages des pièces auto d’occasion

Les pièces auto d’occasion ont la cote. Celles adaptées aux véhicules de fabrication européenne en général, et celles de fabrication française en particulier, dominent d’emblée sur le marché. On parle ici des pièces détachées pour des marques comme Peugeot, Renault, Citroën, Volkswagen…

Mais pourquoi cette ruée vers la seconde main ? On opte principalement pour ces pièces pour leurs prix plus accessibles pour les consommateurs. Ces derniers peuvent en effet être de 30 à 70 % moins cher comparés aux prix de pièces neuves. Sans se ruiner, on obtient pourtant des équipements de qualité.

Ces dernières proviennent le plus souvent de centres de véhicules hors d’usage (CHU) agréés qui prélèvent les pièces encore en excellent état. Elles font alors l’objet d’une vérification minutieuse avant d’être remises en vente sur le marché. De plus, elles sont en général garanties et leur utilisation constitue un geste écologique.

Comment trouver des pièces d’occasion fiables et adaptées ?

Opter pour des pièces d’occasion favorise l’économie circulaire. Nombreux sont les sites internet que l’on peut consulter pour trouver des pièces auto d’occasion. Néanmoins, il est important de se fournir auprès de professionnels travaillant avec les casse-autos agréées, pour acheter en toute légalité et éviter les arnaques. Il suffit de consulter les sites internet d’experts en pièces détachées pour trouver la pièce dont on a besoin. Ces derniers proposent différents produits en ce sens.

Une fois sur ces plateformes spécialisées, il vous suffit d’aller dans la rubrique voulue et d’insérer le numéro de votre véhicule pour que le site vous oriente tout de suite vers les pièces adaptées. Vous pouvez également filtrer les résultats en fonction de la marque, du type de véhicule, de la génération, ou de la pièce recherchée. Vous gagnez du temps et faites par la même occasion des économies, sans faire de compromis sur la qualité de votre achat.

Professionnelles et spécialistes dans ce secteur d’activité, ces boutiques en ligne peuvent offrir des options multiples à leurs clients, avec des pièces qui sont qui plus est toutes d’origine.

Pièces auto : comment éviter les arnaques ?

De nombreux revendeurs de pièces peu scrupuleux circulent en ligne. Ainsi, la vigilance est de mise lorsque vous faites vos achats pour ne pas vous retrouver avec des pièces en mauvais état, voire inutilisables.

S’adresser à de véritables professionnels

Le meilleur moyen de ne pas se faire arnaquer reste de se fournir auprès de véritables professionnels en la matière, avec des sites dédiés à la vente de pièces auto d’occasion. Ces derniers ont une réputation et une image à protéger et ne se risqueront pas à vous vendre des pièces en mauvais état, contrairement à certains particuliers.

Se renseigner sur la provenance des pièces

Mais les sites de vente sont aussi très nombreux, alors comment faire son choix ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès de chaque fournisseur sur la provenance de leurs articles. En règle générale, ces derniers proviennent de centres de VHU agréés.

Vous pouvez avoir l’esprit tranquille s’il vous répond qu’il s’agit de pièces « PIEC » (pièces issues de l’économie circulaire). C’est un label assurant la sécurité et la qualité des pièces. S’il se fournit auprès d’usines d’équipementiers, il faudra bien savoir si ces derniers ont été autorisés à exercer légalement leurs activités. Ils doivent en effet avoir l’autorisation de vendre des pièces sous l’appellation « échange standard ». Si c’est le cas, il s’agit bien de pièces reconditionnées suivant les recommandations du constructeur.

Vérifier les avis clients

Une fois sur le site, n’hésitez pas non plus à vérifier les retours des autres clients quant à la qualité des pièces auto d’occasion. S’ils sont satisfaits dans l’ensemble, vous pourrez déjà être un peu plus sûr de la fiabilité du site.

Comment s’assurer de la compatibilité des pièces auto ?

Acheter ses pièces auto sur internet présente certes un coût plus avantageux. Mais encore faut-il ne pas se tromper. Pour vous assurer de la compatibilité des pièces avec votre auto, vous pouvez vous fier à différentes informations.

Lorsque vous arrivez sur le site, il vous sera demandé de renseigner la marque de votre auto, le modèle et la motorisation. Vous pourrez les retrouver sur votre carte grise. Mais attention, ces informations ne suffisent pas.

En effet, pour un modèle identique, le constructeur a pu apporter des modifications. Les pièces peuvent alors être différentes en fonction de la date et de l’usine de fabrication. Ainsi, il est important de connaître cette date. Les informations qui vous permettent de vous assurer de la comptabilité sont alors :

Le numéro OEM, qui est la référence constructeur de la pièce. Certains sites demandent l’immatriculation du véhicule et vous l’indiquent par la suite ;

Le numéro d’organisation du véhicule, pour les voitures Citroën et Peugeot. Il s’agit de la date de fabrication, qui se trouve en général en dessous du capot ou sur l’étiquette collée sur l’huisserie, se trouvant au niveau de la porte côté conducteur ;

Le code ou numéro PR pour les véhicules Volkswagen, Audi, Seat et Skoda. Vous pourrez le trouver soit dans le carnet d’entretien, soit sur l’étiquette se trouvant dans le coffre au niveau de la roue de secours.

Le marché des pièces auto d’occasion regorge de pièces très prisées par les automobilistes. Des rétroviseurs aux phares en passant par des éléments moteurs, on trouve de tout. Pour éviter les arnaques et ainsi avoir un modèle adapté à votre véhicule, renseignez-vous auprès d’experts des pièces auto d’occasion.