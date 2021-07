Notre avis : Borne de charge ENSTO ONE

Borne Ensto One

Notre avis :

La firme finlandaise continue d’élargir méthodiquement son offre de systèmes de recharge pour les véhicules électriques. Avec la nouvelle borne de recharge Ensto ONE, il est désormais très facile de transformer votre place de stationnement en un point de recharge.

A l’usage, force est de constater que cette nouvelle borne de charge, permet de réaliser des cycles de charge avec simplicité et fiabilité d’utilisation, le tout dans un châssis compact et design à la fois.

Enfin, l’autre point fort de cette borne Ensto One réside dans sa capacité à communiquer grâce à sa technologie Bluetooth qui permet de contrôler les charges en cours et de moduler la puissance délivrée via l’application dédiée.

Ainsi faire le plein d’électrons de son véhicule électrique ou hybride rechargeable à la maison ou sur son lieu de travail, n’aura jamais été aussi simple.

Les « + » du produit :

Design et sobriété du produit

Qualité de finition

Composants électroniques de premier choix

Facilité & rapidité d’installation

Connectivité

Application « Ensto Charger Control » pratique

Fiabilité des cycles de charge (respect du temps de charge)