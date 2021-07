Test de la borne Ensto One : fiabilité et connectivité

Borne de charge Ensto ONE

Alors que les ventes de voitures électriques au premier semestre 2021 décollent en France, enregistrant une hausse de près de 62 % comparé à 2020 (avec 72 454 immatriculations au 30 juin 2021), la question de l’acquisition d’une borne de charge est sur toutes les lèvres des convertis et de ceux qui hésitent à franchir le pas.

Aujourd’hui, si acheter un véhicule électrique semble presque un acte banal, reste le casse-tête du choix concernant la borne de recharge à son domicile. En effet, si la prise domestique est une solution peu onéreuse, l’installation d’une borne de charge demeure la solution la plus sûre pour réaliser des cycles de charge de façon rapide et sécurisée.

D’autant que les bornes publiques en voirie ou dans les parkings publics ne suffiront jamais à répondre à tous les besoins des utilisateurs de véhicules électriques.



L’installation d’une borne à domicile permet d’offrir davantage de souplesse, d’autant que 95 % des propriétaires de véhicules électriques utilisent leur domicile comme point de charge.

Notre équipe rédactionnelle vous propose de tester la nouvelle borne de charge Ensto ONE pour une expérience de charge immersive en conditions réelles.



Véritable acteur de la mobilité électrique au niveau mondial, le fabricant finlandais ENSTO se profile comme un fabricant incontournable dans le domaine des solutions de recharges.

Mais avant de passer au vif du sujet, nous vous proposons de découvrir cette toute nouvelle borne Ensto One.

Au rang des spécifications techniques, la borne Esnto One est un module de charge disponible en 16 ou 32A monophasé. Cette dernière permet la recharge de tout type de véhicule hybride ou électrique.

Borne de charge Ensto One

La borne ENSTO One arbore des lignes épurées et arrondies. Le boîtier en polycarbonate, la qualité d’assemblage et les détails de finition ne souffrent d’aucune critique, tandis que la face avant de la borne reçoit un traitement gris argent du plus bel effet.

Borne Ensto One

D’autre part nous avons trouvé cette borne très compacte, avec des dimensions relativement contenues (209 x 513 x 145 mm). Vous l’aurez compris, le faible encombrement de cette borne permettra une intégration facile.

La borne trouvera ainsi facilement sa place dans votre garage intérieur ou sur votre place de parking en extérieur. D’autant, que la borne se veut relativement légère (6 kg environ), ce qui permettra de l’installer sans aucun mal sur différentes types de supports muraux.

Au niveau du design et pour conclure ce chapitre, force est de reconnaître que cette nouvelle borne de charge a le mérite d’aller à l’essentiel, tout en tout en alliant le style à la sobriété.

En termes de conception électronique, la borne est assemblée avec des composants électroniques et électromécaniques de qualité, à l’image du compteur MID de marque Garlo Gavazzi ou bien de l’interrupteur différentiel Eaton.

[Compteur MID] & Borne de charge Ensto One

A ce titre, il convient de saluer la présence d’un interrupteur différentiel de type 32A intégré dans la borne, ainsi qu’un détecteur de fuite DC.

De toute évidence, la firme finlandaise a opté pour des composants de premier choix dans la conception de son produit, gage d’une certaine longévité.

L’installation :

Contrairement aux idées reçues, l’installation d’une borne de recharge ne demande pas de gros travaux, ni un changement majeur dans l’agencement de votre logement.



Néanmoins, il est fortement recommandé de confier l’installation à un professionnel. Nous avons donc fait appel à un professionnel qualifié IRVE pour le bon raccordement et l’installation de notre borne de charge.







Installation & Raccordement Borne de charge Ensto One

Dans notre configuration des lieux, la borne ENSTO One a été installée en pose applique sur un mur à l’intérieur d’un garage.



Par ailleurs, la borne de charge Ensto One est également conçue pour une installation en extérieur.

Rappelons que cette dernière est conforme à la norme d’étanchéité IP54 pour faire face aux intempéries extérieures. A ce titre, le fabricant propose en accessoire un poteau pour une installation au sol (accessoire EVTL57.00).



La borne Ensto One à l’épreuve des cycles de charge :

Pour mener à bien nos différents tests de charge, nous avons réuni trois stars du marché des véhicules électriques, à savoir : la Renault Zoe, la Ford Mustang MACH-E et la toute nouvelle Mercedes EQA 250.

Soit trois véhicules diamétralement opposés en termes de performances et de philosophies mais qui nous ont permis de jauger au mieux des capacités de charge de notre borne.







Mercedes EQA 250 & Renault Zoe R135 & Mustang MACH-E AWD

Rappelons que sur une voiture électrique, le temps de charge dépend de l’infrastructure électrique et du type de borne. En ce qui nous concerne, notre borne permet de délivrer une puissance de 7,4 kWh.

Lors de nos différents tests de la borne Ensto One, les cycles de charges ont été réalisés avec brio.

Comptez à peine 8 heures pour recharger à bloc la Mercedes EQA, un peu moins de 7 heures pour la Renault Zoe et un peu plus de 12 heures pour la Mustang MACH-E qui embarque rappelons-le, la capacité de batterie la plus importante du lot.



A noter, que la recharge est bien plus rapide lorsque l’état de charge des batteries se situe entre 20 et 80 %. En dehors de cette plage, la recharge s’effectue plus lentement.

Etant donné que la charge se réalise la plupart du temps la nuit, cela ne pose aucun problème, surtout si on effectue des recharges intermédiaires dans la tranche des 20-80 % de la capacité des batteries.

Mode de fonctionnement :

La borne Ensto One peut fonctionner selon deux modes d’accès : en accès libre ou en accès restreint via une carte de type RFID.



Pour commencer par la Renault Zoé dans sa déclinaison R135 (135 ch), le modèle au losange dispose d’une batterie de 52 kWh. Une fois connectée à la borne, il nous aura fallu un peu moins de 7 heures pour charger la batterie à 100 % de sa capacité.







Borne Ensto One & charge Renault Zoé R135

Nous avons également pris le soin de télécharger l’application gratuite « Ensto Charger Control » sur notre smartphone qui permet le pilotage de la borne.





A l’usage, cette application offre plusieurs fonctionnalités, comme par exemple : la modulation de puissance, l’information relative à l’énergie rechargée ou encore l’autorisation d’accès à la borne.

Concernant, la Ford Mustang MACH-E dans sa version AWD de 351 ch, notre américaine embarque une batterie de 88 kWh dite « extended range » comprenez : une batterie à forte capacité.

Aussi, pour repartir avec une capacité de 100 % de la batterie, il nous aura fallu environ une dizaine d’heures de charge.













Enfin, notre troisième véhicule test, la Mercedes EQA 250, développe une puissance de 190 ch et dispose d’une batterie lithium-ion de 66,5 kWh (tension nominale de 420V et 190 Ah de capacité nominale). A noter, que le SUV étoilé embarque un chargeur de 11 kW AC.









Durant nos différentes sessions de charges sur nos trois véhicules, la borne Ensto One s’est montrée parfaitement à la hauteur de nos attentes, avec un flux d’énergie parfaitement linéaire.

Si bien que les différentes estimations de temps de charge à 100 % ont été systématiquement respectées en parfaite corrélation avec nos ordinateurs de bord.

Que ce soit sur la Mustang MACH-E ou bien la Mercedes EQA, nous avons opté pour le courant de charge maximum et la borne Ensto One n’a jamais été prise en défaut. En outre, les cycles de charges ont été réalisés avec brio.







Par ailleurs, l’infrastructure électrique du site n’a jamais été mise à défaut. En outre, nous n’avons jamais rencontré de problème de coupure au niveau du disjoncteur principal ou bien du compteur Linky, un point non négligeable.

L’indication lumineuse (LED sur la borne) est parfaitement lisible de près comme de loin et vous indique en temps réel le statut de la borne.

A noter que pour raccorder nos différents véhicules à la borne, nous avons utilisé uniquement les câbles d’origine constructeurs.

En outre, l’interconnexion du câble dans l’embase de la borne s’est réalisée avec un grand confort d’utilisation. Point n’est utile de s’y reprendre à plusieurs fois pour connecter le câble dans l’embase de la borne, comme c’est souvent le cas sur d’autres bornes de la concurrence.



Bien évident, lorsque la charge du véhicule est en cours, le câble d’alimentation est automatiquement verrouillé à la borne et à l’embase du véhicule pour éviter tout acte de vandalisme ou de vol.

Une fois, le câble raccordé à la borne et au véhicule, il ne suffit que quelques secondes afin d’établir la communication entre la borne et l’ordinateur de bord du véhicule.

Ainsi, les données relative à la charge (puissance et durée de charge) sont consultables dès le début du cycle de charge.

Mercedes EQA en charge sur borne Ensto One

Avec la borne Ensto One, linéarité et ponctualité de charge sont au rendez-vous.

Enfin, au rang des aspects pratiques, notons que le profilé de la borne permet d’enrouler et ainsi stocker le câble de charge pour éviter que ce dernier ne se salisse, pratique !