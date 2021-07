Cupra Formentor VZ5 : sur 5 cylindres !

Cupra Formentor VZ5

La jeune marque Cupra fête son troisième anniversaire, et en profite pour dévoiler cette nouvelle version de son SUV : le Cupra Formentor VZ5. VZ pour Veloz, qui signifie vitesse en espagnol, et 5 pur l’architecture de son nouveau moteur 5 cylindres. Ce moteur lui vient tout droit des Audi RS comme la RS3. Il s’agit donc du 5 cylindres 2.5 TFSI primé de nombreuses fois, et qui développe ici 390 ch !

Ce qui nous donne un temps excellent de 4,2 s pour passer de 0 à 100 km/h.

Cousin direct de l’audi RS Q3, le Formentor VZ5 impose le choix de la transmission à double embrayage DSG7, et se pare de la transmission intégrale 4DRIVE. De quoi permettre d’assurer de beaux départs arrêtés, mais aussi d’offrir du spectacle avec un mode Drift très tendance. Si vous avez le budget pneus qui suit….

La transmission intégrale profite également du différentiel à vectorisation de couple vu sur la nouvelle Golf R. C’est beau l’esprit de famille !

Cupra Formentor VZ5

Côté design, cette version FZ5 se démarque des autres versions par son bouclier avant redessiné, sa suspension abaissée de 10 mm, ses jantes alliage 20″ noir et cuivre, son diffuseur en fibre de carbone, mais aussi ses doubles sorties d’échappement couleur cuivre. Les trains roulants ont également été élargis, ce qui lui apporte encore une assise supplémentaire. Du carbone est utilisé pour le spoiler et le diffuseur arrière, esprit racing oblige.

Dans l’habitacle des sièges baquet « CUPBucket » sont proposés, en noir ou bleu pétrole.

Annoncé pour la fin de l’année 2021, le Formentor VZ5 ne sera disponible qu’en nombre limité. Cupra a souhaité limiter la diffusion à 7500 exemplaires. Ce qui semble déjà relativement conséquent pour un tel modèle, dont le prix est fatalement élevé pour un modèle Cupra. Et assaisonné d’un méchant malus sur le territoire français…

Le tarif, le voici : 69.930 euros. Ce qui lui fera passer la barre des 100.000 euros clés en main avec les frais de carte grise et le malus écologique de 30.000 euros. On compte sur les commerciaux de Cupra pour faire un geste commercial.

La planche de bord du Cupra Formentor

Le profil du Formentor VZ5

Vue avant sur cette version VZ5

De belles jantes noir et cuivre

Zoom sur le diffuseur arrière du Formentor VZ5

Vue arrière sur le Formentor VZ5