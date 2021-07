100 km d’autonomie pour la Classe S hybride

100 km d’autonomie pour la Mercedes Classe S hybrid plug-in

L’hybridation rechargeable est disponible sur la nouvelle limousine Mercedes Classe S, et ce en empattement court ou long. Cette nouvelle S 580 e est très bien motorisé avec pour base thermique non pas un « vulgaire » 4 cylindres, mais le M 256 à six cylindres en ligne. Ce bloc de 3.0 développe 367 ch, et se voit complété par un moteur électrique qui délivre 150 ch, et 480 Nm de couple.

En combinant les deux, la puissance de cette S 580 e atteint les 510 ch, pour un couple de 750 Nm. Cela lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 5,2 s, et d’atteindre 250 km/h. En mode électrique, la vitesse sera bridée à 140 km/h.

Pas mal pour la quatrième génération de propulsion hybride de la marque. Et c’est surtout l’autonomie électrique qui intéressera les acheteurs, puisqu’elle double par rapport au modèle précédent avec plus de 100 km annoncés. Les concepteurs ont également modifié l’emplacement de la batterie pour ne plus avoir de marche à l’intérieur du coffre.

Mais c’est surtout l’habitable qui retient l’attention dans une Classe S. Mercedes est toujours aux petits soins avec les passagers arrière, qui profitent d’une fonction de massage des mollets à l’arrière ! Idéal pour la circulation sanguine, et pour se faire dorloter pendant un trajet. Désormais l’assistant intérieur MBUX à l’arrière va détecter la présence de passagers arrière, pour déployer automatiquement les appuie-tête. Autre raffinement : un dispositif d’alimentation de la ceinture de sécurité permet de la déployer, même si vous êtes en position allongée.

On termine avec une option incontournable : l’éclairage arrière adaptatif. Les spots à LED seront réglables en luminosité et en couleur, pour adapter l’ambiance en salon de lecture ou en éclairage de salon…

Les prix de cette Classe S électrifiée sont forcément conséquents, et débutent à 128450 euros.

