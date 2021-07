Les meilleurs accessoires Volkswagen pour les longs trajets

Que ce soit pour un départ en vacances, un voyage d’affaires ou une simple sortie en famille, un long trajet ne s’improvise pas. Pour les déplacements de longue distance, la plus grande majorité des Français préfèrent faire la route avec leur propre voiture. En effet, les conditions de voyage en avion ou encore en train ne sont pas toujours évidentes. Quoi qu’il en soit, un long voyage en voiture requiert un confort optimal, que ce soit pour le conducteur ou pour les voyageurs. Il est aussi important de penser à la manière dont vous allez organiser vos affaires dans le coffre. C’est pour répondre à tous ces besoins que les accessoires Volkswagen ont été développés.

Volkswagen, un groupe dont la réputation n’est plus à faire

Les marques du groupe Volkswagen font sans doute partie des plus anciennes et des plus prisées sur le marché de l’automobile. À l’origine, la Volkswagen était un modèle de voiture économique, imaginé par l’ingénieur Ferdinand Porsche dans les années 30. Elle a été imaginée pour répondre aux besoins de la population de masse. D’ailleurs, son nom signifie « Voiture du peuple ». Le groupe Volkswagen a su asseoir sa notoriété à travers le monde grâce à des modèles de voitures robustes, économiques et surtout parfaitement fonctionnels.

Au fil du temps, ce leader européen n’a cessé de se développer à l’international. Il a su maîtriser et occuper une place importante sur le marché avec des modèles des plus simplistes aux plus prestigieux. En 2018, il a même été classé comme étant le premier constructeur mondial de véhicules, devant la marque japonaise Toyota.

Le groupe Volkswagen a également fait son entrée dans la vente de pièces détachées et d’accessoires. Elle propose notamment une gamme d’accessoires optionnels visant à améliorer les fonctionnalités d’un véhicule.

Pourquoi choisir des accessoires VW ?

Que ce soit pour le transport des affaires ou pour modifier l’apparence de votre véhicule, les accessoires Volkswagen vous seront d’une grande utilité. Ils sont spécialement pensés pour rendre vos trajets des plus agréables à travers une conduite plus facile, un intérieur plus confortable et des équipements plus pratiques.

Des accessoires de qualité

Le groupe VW a toujours été reconnu pour être un constructeur très soucieux de la qualité. Que vous soyez à la recherche d’accessoires Tiguan ou autres, vous trouverez votre bonheur parmi les nombreuses références proposées par le groupe Volkswagen. En effet, les accessoires sont aussi divers que variés et respectent un standard de qualité très strict.

De plus, les matériaux utilisés pour la fabrication des pièces sont minutieusement sélectionnés pour leur robustesse et leur fiabilité. Une chose est sûre : opter pour des accessoires VW, c’est faire un investissement durable et faciliter son quotidien. Toutes les pièces et accessoires Volkswagen ont été pensés et réalisés par des experts de l’industrie automobile.

Rien de tel qu’un monospace Volkswagen comme le Sharan pour la vie à bord

À chaque besoin, une solution

Que ce soit pour optimiser le confort de votre véhicule ou l’utilisation du coffre, personnaliser son design ou encore mieux l’entretenir, vous trouverez des accessoires qui répondront à vos besoins.

Confort et protection : vous retrouverez de nombreux accessoires destinés à améliorer le confort de l’intérieur de votre véhicule VW. Certains équipements permettent aussi de protéger l’intérieur de votre voiture contre les saletés, l’humidité, etc.

: vous retrouverez de nombreux accessoires destinés à améliorer le confort de l’intérieur de votre véhicule VW. Certains équipements permettent aussi de protéger l’intérieur de votre voiture contre les saletés, l’humidité, etc. Le design : il vous est possible de personnaliser le design de votre voiture grâce à une gamme d’accessoires conçus à cet effet.

: il vous est possible de personnaliser le design de votre voiture grâce à une gamme d’accessoires conçus à cet effet. La technologie : VW est toujours à l’affût des nouvelles technologies, ce qui lui permet de proposer des accessoires pratiques, fonctionnels et ingénieux. Ceux-ci vous permettent d’optimiser certaines fonctionnalités de votre véhicule pour un meilleur confort de conduite.

: VW est toujours à l’affût des nouvelles technologies, ce qui lui permet de proposer des accessoires pratiques, fonctionnels et ingénieux. Ceux-ci vous permettent d’optimiser certaines fonctionnalités de votre véhicule pour un meilleur confort de conduite. Le rangement : pour que votre voiture soit bien plus qu’un simple moyen de déplacement, VW a développé des gammes d’accessoires de rangement que vous pourrez utiliser aussi bien sur le toit qu’à l’intérieur de votre véhicule.

: pour que votre voiture soit bien plus qu’un simple moyen de déplacement, VW a développé des gammes d’accessoires de rangement que vous pourrez utiliser aussi bien sur le toit qu’à l’intérieur de votre véhicule. L’entretien : astucieux et de grande qualité, les accessoires d’entretien de Volkswagen vous faciliteront également la vie.

Les accessoires Volkswagen répondent à beaucoup de critères, et permettent donc de personnaliser et d’ajouter plusieurs fonctionnalités à son véhicule, selon les besoins.

Les accessoires VW indispensables pour un long trajet

Il existe différents types d’accessoires dont vous aurez sûrement besoin durant un long trajet. Voici une liste non exhaustive d’accessoires Volkswagen pour vous aider à préparer votre véhicule pour le voyage.

Couvre benne

Grâce à un couvre benne coulissant, vous pourrez transporter vos affaires en toute sécurité. De plus, ce genre d’accessoires facilite le chargement et le déchargement. Il ne présente aucune difficulté d’installation. En effet, la pose d’un couvre benne ne requiert pas la modification des structures de votre véhicule. Ce type d’équipement est toujours livré avec la visserie, les fixations et une notice de montage.

Porte-vélo

Si vous avez prévu de faire une randonnée, pensez à installer un porte-vélo sur votre véhicule. Ce genre d’accessoire vous facilitera le transport de vos vélos pour un long trajet. Vous trouverez différents types de porte-vélo pour les différentes marques de Volkswagen, notamment les modèles pour attelage et ceux pour barres de toit.

Un porte-vélo pour attelage permet de transporter plusieurs vélos. Il est aussi plus pratique pour les vélos encombrants tels que les modèles électriques. Un porte-vélo pour barres de toit ne pourra transporter qu’un seul vélo. Par ailleurs, il ne nécessite aucun outil spécifique pour la fixation.

Autant être bien équipé et bien accessoirisé pour de longs trajets

Coffre de toit

Lors d’un long trajet, il est fort probable que vous devrez transporter un volume important de bagage. Pourtant, certaines affaires peuvent prendre énormément de place, ce qui ne vous permet pas de les ranger dans le coffre arrière. C’est pourquoi il est indispensable d’installer un coffre de toit. Celui-ci se fixe sur le toit de votre véhicule. Il permet de transporter les bagages encombrants : planches de surf, etc.

Kit caméra de recul

Au cours des longs trajets, la fatigue peut vite se ressentir. C’est pourquoi, il est important d’installer tous les dispositifs nécessaires pour faciliter votre confort de conduite, dont un kit caméra de recul. Cet accessoire vous permet de détecter les obstacles derrière votre voiture lorsque vous faites un créneau ou lorsque vous reculez en ligne droite. C’est un indispensable, surtout si votre véhicule n’offre pas une visibilité arrière optimale.

Roue d’hiver

Si vous prévoyez de partir en hiver, pensez à équiper votre véhicule de roues adaptées. Ce genre d’accessoire permet de réduire les risques d’accident sur les surfaces glissantes. Vous bénéficierez d’une adhérence parfaite et d’une bonne tenue de route sur les voies enneigées, verglacées, boueuses ou encore humides. Vous profiterez également d’une performance de freinage optimale. Grâce à des roues d’hiver, la motricité de votre véhicule est améliorée. Vous aurez alors un meilleur contrôle lors des accélérations.

Le tapis de sol

Un tapis de sol en caoutchouc permet de protéger l’intérieur de votre véhicule des saletés et de l’humidité. Pendant un long trajet, vous grignoterez peut-être à l’intérieur de votre voiture. Le tapis de sol vous évitera alors de salir la moquette de votre auto. Il est facile à installer, puisqu’il suffit de le fixer à l’aide d’attaches spécifiques. Il est également facile à entretenir, puisqu’il suffit de le nettoyer avec un chiffon et un peu d’eau savonneuse.

Coque de coffre

Au même titre qu’un tapis de sol, une coque de coffre permettra de protéger les parois de votre coffre à bagages. Elle offre une barrière efficace contre les saletés et les liquides. Conçu en matière antidérapante, cet accessoire permettra de maintenir la stabilité des objets dans le coffre. Vous n’aurez aucun mal à l’entretenir, puisqu’il se lave facilement.

Porte skis et snowboards

Si vous projetez de partir en vacances dans les montagnes, pensez à installer une structure efficace pour fixer vos planches de skis et de snowboards sur le toit de votre véhicule. Grâce à ce genre d’accessoire, vous pourrez transporter jusqu’à 6 paires de ski ou encore 4 planches de snowboard en toute facilité.

Barres de toit pour Volkswagen Polo

Barre de toit

Les barres de toit sont des structures permettant de fixer certains objets qui ne peuvent pas rentrer dans le coffre de votre voiture. Ce type d’accessoire convient particulièrement aux surfeurs, aux skieurs, ou encore aux professionnels qui sont amenés à transporter des échelles par exemple. Vous pourrez alors gagner de la place dans le coffre.

Kit de produit d’entretien hiver

Les longs trajets en hiver peuvent rapidement devenir pénibles si vous n’êtes pas bien équipé. Pensez à glisser un kit de produits d’entretien dans votre coffre pour éviter les petits incidents de la route. Vous aurez par exemple besoin d’un produit antigel pour optimiser les performances de vos roues sur la route. Vous aurez aussi besoin de produits spécifiques pour entretenir le caoutchouc. En effet, celui-ci peut devenir sensible au contact du froid. Il faudra aussi penser à vous procurer un gratte-givre que vous utiliserez avec un dégivrant pour préserver votre pare-brise.

Le plus important, c’est d’acheter vos accessoires Volkswagen chez un revendeur de confiance. Vous aurez la garantie de produits de qualité. De plus, vous pourrez bénéficier de précieux conseils en fonction du modèle de votre voiture VW.