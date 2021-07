Comment trouver la meilleure assurance auto en 2021 ?

Le profil du X3 2021

Pour sélectionner sa compagnie d’assurance, on va généralement à la simplicité. Nous sommes de plus en plus sollicités par les banques par exemple, et nous avons aussi tendance à écouter le bouche à oreille de notre entourage. Mais la facilité est rarement le meilleure moyen de faire le meilleur choix avec des économies à la clé.

Alors, comment véritablement choisir la meilleure assurance auto ?

Bien choisir sa formule d’assurance auto

Pour être bien assuré au meilleur prix, il faut tout d’abord bien choisir sa formule d’assurance.

L’assurance au tiers est l’assurance auto la moins chère, et donc aussi celle qui couvrira le moins de sinistres. La couverture est réduite, avec l’exclusion par exemple des vols, incendies, et surtout des accidents responsables. En cas d’accident, cette assurance va donc couvrir les dégâts occasionnés aux tiers ( autres véhicules, dégâts à la voirie ) mais pas les dommages de votre propre véhicule.

Cette formule est en générale souscrite par les jeunes conducteurs sans bonus, ou les conducteurs ayant un malus suite à un sinistre responsable. Mais c’est aussi une formule suffisante pour assurer une voiture de faible valeur, par exemple de moins de 3000 euros.

Certaines formules d’assurance au tiers étendues permettent de couvrir également le vol et l’incendie. Cela couvre la valeur de remplacement du véhicule, mais aussi le remorquage de l’épave dans un centre de démolition.

L’assurance tous risques est nettement plus sécurisante, car elle va couvrir les dommages de votre voiture même si vous êtes responsable de l’accident. Que ce soit une sortie de route effectuée suite à une perte de contrôle ou un accident où la faute vous reviendra par exemple pour refus de priorité, votre voiture sera réparée ou remboursée.

Les compagnies d’assurance vont ensuite proposer des options ou des formules qui vont par exemple couvrir la voiture au delà de sa valeur Argus, par exemple au prix neuf pendant 3 ans. Autre facilité : le dépannage même à son domicile, ou encore le prêt d’un véhicule en cas de sinistre. Sans oublier la couverture d’assurance pour les objets transportés….

Comment comparer les offres d’assurance auto

Pour comparer les offres des différentes compagnies, il faudra donc mettre côte à côte des offres similaires, avec le même niveau de couverture pour les différents types de sinistres.

Un autre élément va également influer sur le tarif annuel d’une assurance auto : le montant de la franchise. Une franchise standard ne sera pas du même montant selon les assureurs, et pourra varier pour le même véhicule du simple au double. Vous pourrez demander une franchise plus réduite, mais cela s’accompagne d’une hausse du prix annuel.

Les prix vont varier d’un conducteur à un autre en raison de nombreux facteurs pris en compte : la localité de stationnement du véhicule, le montant de bonus-malus, l’âge du conducteur, la date d’obtention du permis de conduire…

En 2020, d’après cet article du Figaro, le prix moyen d’une assurance auto s’élevait à 650 euros.

Pour faire le tour rapidement, vous pouvez faire appel à un comparateur comme Lelynx qui vous permettra de trouver facilement une assurance auto moins chère. En effet, en passant par un comparateur, cela vous fera gagner énormément de temps pour obtenir un grand nombre d’offres. Vous pourrez alors les comparer facilement, ce qui peut permettre de réaliser de belles économies en changeant d’assureur si besoin.

Car comme pour la téléphonie mobile, la fidélité n’est pas toujours récompensée !

Nos conseils pour faire baisser la note

Pour économiser sur son contrat, il faut disposer du plus haut niveau de bonus. Et pour y parvenir, il va falloir être assuré en permanence, même si vous ne conduisez pas ou n’avez pas votre propre voiture.

La solution est assez simple : il faut se déclarer comme second conducteur sur une voiture que l’on utilise fréquemment, voire de temps en temps. Un jeune conducteur peut ainsi être indiqué comme second conducteur sur le contrat de ses parents, et faire évoluer son niveau de bonus même s’il ne conduit pas pendant quelques années.

Il est donc pertinent pour un jeune de passer son permis dès que possible, même s’il ne pense pas avoir besoin de sa propre voiture avant ses 25 ans. Il débutera alors un bonus intéressant, qui lui fera réaliser une belle économie ! Ce sera également une facilité pour assurer des modèles plus puissants comme des sportives.