Voiture au GNV : des émissions de Co2 en baisse

L’Audi A4 fait partie des modèles proposés au GNV avec l’A4 g-tron

Alors que les voitures thermiques semblent condamnées d’ici 2035 en Europe, d’autres carburants que le sans plomb et le gazole peuvent être envisagés dans les prochaines années pour réduire les émissions de CO2 des voitures.

On ne parle pas très souvent des voitures au gnv, qui fonctionnent d’une façon relativement similaire aux voitures GPL.

Au lieu du gaz de pétrole liquéfié, une voiture gnv utilise du gaz naturel qui est comprimé à une pression entre 250 et 300 bars.

Une voiture au GNV est en principe équipée en usine d’un réservoir dédié caché sous le plancher. Comme pour le GPL, une voiture GNV va pouvoir alternativement fonctionner en essence et au gaz. Elle va ainsi bénéficier d’une meilleure autonomie du fait de la présence de deux réservoirs distincts.

Pour l’écologie, les avantages sont au rendez-vous : les émissions de CO2 sont plus réduites avec le gaz naturel qu’avec de l’essence. On estime l’écartt en rejets de CO2 à 25%. Les émissions de monoxyde de carbone et d’oxyde d’azote sont même réduites de moitié.

Des études ont prouvé qu’un utilitaire fonctionnant au BioGNV a un impact inférieur de près de 4 fois à son équivalent en diesel.

Les avantages financiers d’une voiture GNV

Même si l’intérêt écologique est au rendez-vous, il faut aussi un argument financier pour convaincre les acheteurs….Et c’est le cas avec le GNV !

Un kilo de gaz coûte 30 % moins cher qu’un litre de gazole, et du fait du rendement équivaut à 1,3 litre de gazole. Voilà qui promet d’importantes économies de carburant.

Pour la carte grise, vous pouvez obtenir la gratuité en fonction de votre région et département de résidence. Du côté des professionnels, ces voitures gnv sont exonérées de la fameuse TVS pendant deux ans ! Les entreprises et les collectivités peuvent également récupérer en partie la TVA sur le gaz.

D’ailleurs les voitures ne sont pas les seuls véhicules concernés : le GNV est très intéressant pour les flottes de véhicules utilitaires, véhicules de transport de personnes et même de poids-lourds.

Les modèles de voitures fonctionnant au GNV

Tous les constructeurs ne proposent pas directement de modèles sortis d’usine équipés pour fonctionner au GNV. Du fait d’un carburant plus répandu en Allemagne, le groupe Volkswagen propose des modèles dans chacune de ses marques phares : Audi, Volkswagen, Seat et Skoda. Fiat fait également partie de ceux qui proposent des modèles GNV.

Exemple avec la Seat Leon TGI, avec son moteur 1.5 qui développe 130 ch et 200 Nm de couple. Elle dispose de trois réservoirs de gaz qui permettent d’embarquer 17,3 kilos de gaz naturel. L’autonomie se complète d’un petit réservoir d’essence de 9 litres, qui ajoute 150 km d’autonomie, pour un total de 650 km.

Enfin pour les constructeurs qui n’ont pas directement d’offre, des spécialistes comme Borel réalisent des déclinaisons comme Borel avec la Renault Clio 5.

La plus grosse contrainte reste celle du réseau de stations GNV/BioGNV, qui n’est pas très développé en France. D’où l’intérêt des flottes qui s’équipent également d’une station directement sur leur parc !