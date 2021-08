Volkswagen ID.5 GTX : le SUV coupé électrique

VOLKSWAGEN ID.5 GTX Covered Drive

Chez Audi, vous avez le Q4 e-tron en deux carrosseries, dont un SUV coupé Sportback. La logique est presque identique avec son cousin Volkswagen : après l’ID.4 lancé cette année, voici le nouveau SUV coupé ID.5 GTX ! Quelques semaines avant le salon IAA de Munich qui ouvre le 7 septembre, le constructeur allemand nous présente son nouveau bébé sous une robe camouflée.

La face avant est similaire à celle de l’ID.4, et donc pas très sportive malgré l’appellation GTX de cette version. La partie basse de l’arrière est identique avec les feux arrière à led 3D rejoints par un bandeau lumineux, mais le haut s’en distingue par sa lunette inclinée et son aileron arrière. De profil, on retrouve bien entendu la silhouette classique du SUV coupé avec une ligne de toit qui plonge vers l’arrière juste après les places arrière. Au vu de ces photos, la garde au toit arrière ne devrait pas être pénalisée.

Le profil du nouveau ID.5 GTX

Le premier SUV coupé électrique de Volkswagen se présente pour son lancement avec sa déclinaison sportive GTX. Celle-ci comprend deux moteurs électriques, la transmission intégrale et une autonomie annoncée à 497 km. Une puissante batterie de 77 kWh est embarquée, de quoi alimenter convenablement les deux moteurs qui délivrent 299 ch en puissance cumulée. Volkswagen n’annonce pas les performances, qui devraient être très proches de l’ID.4 GTX, soit autour de 6,2 s pour le 0 à 100 km/h.

Mais ce nouveau modèle misera aussi sur les nouvelles technologies des mises à jour « over the air » et le système Car2X.

Volkswagen vise une part de 70 % de ses ventes en modèles électriques d’ici 2030.

La vue arrière du nouveau ID.5 GTX

VOLKSWAGEN ID.5 GTX Covered Drive

Le VOLKSWAGEN ID.5 GTX en vue dynamique