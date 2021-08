Voitures de collection : le marché résiste à la crise sanitaire

La 205 Griffe, un modèle collector qui garde la côte

Comme toutes les activités économiques, la filière automobile subit de plein fouet les impacts de la crise sanitaire. On constate cependant que le contexte sanitaire lié à la Covid-19 n’a aucunement diminué l’appétit des collectionneurs pour les Oldtimers. En effet, le marché des voitures de collection reste plus ou moins stable. Entre authenticité et belles mécaniques, les voitures de collection séduisent toujours plus d’un.

Où se procurer des voitures de collection ?

Vous songez à acheter une voiture de collection ? Trois possibilités s’offrent à vous. La première consiste à vous adresser à un professionnel de la vente automobile. Plus précisément, ciblez des prestataires spécialisés dans l’achat et la vente de voitures de collection. Proposant un large choix de véhicules haut de gamme, vous trouverez forcément la voiture ancienne de collection de vos rêves. Aujourd’hui, il existe même des structures spécialisées dans les voitures de collection haut de gamme et les voitures de collection de compétition.

Deuxième solution : les ventes aux enchères. Vous serez étonné de découvrir les nombreuses offres de voiture de collection intéressantes. Durant les ventes aux enchères, les plus passionnés s’arrachent en effet les voitures de collection à prix d’or.

Certes, vous n’aurez pas la possibilité d’essayer le véhicule avant de conclure l’achat. Par contre, vous pouvez consulter son historique et son dossier d’entretien. Cela vous permet de jauger plus ou moins l’état de la voiture de collection qui vous intéresse.

Dernière option pour acheter une voiture de collection : se tourner vers le marché des particuliers. Par contre, attendez-vous à un prix plus élevé qui reste néanmoins légèrement négociable.

Voitures de collection : quelles sont les marques les plus prestigieuses du moment ?

Si le marché des voitures de collection résiste aussi bien à la crise sanitaire, c’est principalement grâce à certains modèles prestigieux. Ces derniers ont vu leur prix monter en flèche, et ce, malgré la crise sanitaire de Covid-19. Les marques de voiture de collection les plus prestigieuses sont les suivantes :

Ford,

Chevrolet,

Porsche,

Mercedes,

Ferrari,

Jaguar,

Alfa Romeo,

MG.

Selon une enquête réalisée en 2018, les amoureux de voitures de collection choisissent une voiture en se basant sur plusieurs critères. On cite notamment le design, la marque et le budget. Quoi qu’il en soit, les voitures de collection favorites des collectionneurs restent celles datant des années 60 aux années 80.

Voitures de collection : quels prix ?

Le prix des voitures de collection varie d’un vendeur à un autre. Par exemple, une Jeep Wrangler se vend à 20 000 euros. On retrouve le Chevrolet Corvette C4 sur des sites en ligne à 37 000 euros. La Pontiac Tempest, quant à elle, vaut 40 000 euros.

La Mercedes 280, une pièce phare, se vend à 135 000 euros sur le marché. Enfin, les Ferrari ont vu leur prix flamber de 15,2 % malgré la crise sanitaire. Certaines voitures de collection adaptées aux nouvelles normes environnementales sont également très onéreuses. Tout ceci pour dire qu’en fonction de votre budget, vous trouverez LA voiture de collection de vos rêves.