DS 3 Esprit de Voyage : la collection arrive sur le crossover urbain

DS 3 Esprit de Voyage

La gamme du petit crossover DS s’enrichit avec l’arrivée de la DS 3 ESPRIT DE VOYAGE, une nouvelle collection axée sur une présentation raffinée. Après les succès des DS 4 et DS 7 Esprit de Voyage, cette nouvelle venue vient compléter la gamme en alliant élégance et raffinement, à l’intérieur comme à l’extérieur. Avec des prix qui grimpent au passage !

Un intérieur raffiné

A l’intérieur de la DS 3 ESPRIT DE VOYAGE domine une ambiance Gris Galet. La planche de bord se pare de Cuir Nappa Gris Galet, sublimé par un motif ESPRIT DE VOYAGE en relief. Ce dessin reflète la volonté de DS Automobiles de rayonner depuis Paris, la ville où cette collection a vu le jour. Une carte de l’Europe est mise en exergue, avec des rayons convergents vers un Clou de Paris symbolisant le lieu de création de cette collection exceptionnelle : le DS DESIGN STUDIO PARIS.

Les sièges de la DS 3 ESPRIT DE VOYAGE associent Tissu Luxembourg et Cuir Nappa Gris Galet pour une ambiance chaleureuse et sophistiquée. En option, il est possible d’opter pour des sièges en Cuir Grainé Noir Basalte.

Les seuils de porte avant arborent également la signature ESPRIT DE VOYAGE, avec cette carte emblématique, tandis que les surtapis s’agrémentent d’une touche de Gris Perle en parfaite harmonie avec l’intérieur. Le ciel de toit Gris Galet accentue encore la luminosité de l’habitacle. Quant aux décors des portes, ils sont habillés de Gris Galet également, dans la lignée des autres éléments.

DS 3 Esprit de Voyage

Les détails de présentation extérieure

À l’extérieur, la DS 3 ESPRIT DE VOYAGE se distingue par différents détails. Les portes avant arborent le logo ESPRIT DE VOYAGE, tandis que les coques de rétroviseurs sont ornées d’un motif spécifique gravé au laser, symbolisant le mouvement, l’aérodynamisme et l’esprit du voyage. À l’avant, la calandre se pare de DS WINGS Noir Brillant, rehaussée d’une grille Noir Brillant parsemée de pampilles chromées. Tout est dans le détail !

Les jantes de 18 pouces KYOTO, exclusives à la DS 3 ESPRIT DE VOYAGE, se parent d’une finition diamantée Gris Anthracite avec un vernis mat.

Les clients auront le choix entre neuf combinaisons de teintes, avec un traitement bi-ton associant des teintes telles que le Gris Platinium, le Blanc Banquise, le Cristal Pearl, le Gris Artense, le Gris Laqué ou le Rouge Diva, le tout coiffé d’un toit Noir Perla Nera. Vous pouvez également opter pour des teintes unies telles que le Gris Platinum, le Noir Perla Nera ou le Blanc Banquise.

DS 3 Esprit de Voyage

Equipement et motorisations

Basée sur la finition RIVOLI, la DS 3 ESPRIT DE VOYAGE est bien équipée. Elle offre un accès et un démarrage mains libres, ainsi que le système multimédia DS IRIS SYSTEM avec navigation 3D connectée. Des packs d’équipements sont disponibles comprenant des sièges avant chauffants, un accoudoir central avant, un rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre, des pare-soleils avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED, l’éclairage des caves à pieds, les vitres arrière surteintées et les feux arrière à LED.

La DS 3 ESPRIT DE VOYAGE ne lésine pas sur le choix des motorisations. Vous pouvez choisir la version 100 % électrique, offrant une puissance de 115 kW (156 ch) avec une capacité brute de batterie de 54 kWh. Ou opter pour le moteur essence PureTech 130 Automatique (130 ch) avec une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Enfin, il existe encore une version Diesel BlueHDi 130 Automatique (130 ch) également avec la boîte automatique à huit rapports.

On termine avec les tarifs, qui débutent tout de même à 36450 euros : un tarif salé pour un petit crossover de moins de 4,20 m de long, mais qui navigue dans le monde du premium…

Tarifs France

DS 3 ESPRIT DE VOYAGE PureTech 130 Automatique : 36 450 euros

DS 3 ESPRIT DE VOYAGE BlueHDi 130 Automatique : 38 050 euros

DS 3 ESPRIT DE VOYAGE E-TENSE 100 % électrique : 45 050 euros

DS 3 Esprit de Voyage

DS 3 Esprit de Voyage

DS 3 Esprit de Voyage

DS 3 Esprit de Voyage