Le Ford Ranger va passer à l’hybridation rechargeable

Ford élargit sa gamme de pick-ups Ranger avec l’ajout d’une version hybride rechargeable prévue pour début 2025. Ce Ranger PHEV offre une autonomie en mode tout électrique de plus de 45 kilomètres, sans dépendre de l’infrastructure de recharge pour les trajets plus longs. Le pick-up électrifié conserve, selon Ford, les capacités de remorquage, de charge utile et de tout-terrain de l’équivalent à moteur à combustion interne.

Le 2.3 Ecoboost comme base

Le groupe motopropulseur du Ranger PHEV associe un moteur quatre cylindres EcoBoost suralimenté de 2,3 litres à un moteur électrique et une batterie de capacité non spécifiée. Bien que Ford n’ait pas dévoilé les spécifications exactes, le constructeur promet que le système hybride rechargeable fournira « plus de couple que n’importe quel autre Ranger », dépassant ainsi les 600 Nm du V6 turbodiesel de 3,0 litres. De même, grâce à l’apport électrique, la puissance combinée du PHEV sera certainement supérieure aux 270 chevaux du 2,3 litres EcoBoost standard.

L’autonomie ciblée de plus de 45 kilomètres est similaire à celle du Kuga PHEV, qui utilise un pack de batterie de 14,4 kWh, bien que le Ranger dispose d’un système à quatre roues motrices, d’une carrosserie plus lourde et d’une moins bonne aérodynamique par rapport au SUV compact. En ce qui concerne la capacité de remorquage freinée, Ford vise la même charge de 3 500 kg que le Ranger à moteur thermique. Une caractéristique importante est le système Pro Power Onboard, avec plusieurs prises de courant à l’arrière et à l’intérieur de la cabine. Selon le constructeur, la batterie du PHEV peut alimenter « des outils et des appareils sur un chantier ou un campement éloigné », rendant ainsi les générateurs de courant obsolètes.

Le Ford Ranger PHEV

Un look distinctif

Visuellement, la façon la plus simple de distinguer le Ranger électrifié du reste de la gamme est le port de recharge monté sur l’aile arrière, juste à côté du bouchon de carburant. D’autres caractéristiques spécifiques à cette version incluent la mention PHEV sur les évents latéraux et un nouveau design pour les jantes en alliage de 18 pouces. Ford n’a pas encore dévoilé l’intérieur, mais il est raisonnable de supposer que le tableau de bord numérique affichera de nouvelles informations sur l’état de charge de la batterie et les modes de conduite sélectionnables. L’équipement comprendra également de nombreuses aides à la conduite avancées.

Disponibilité en 2025

Le Ranger PHEV entrera en production fin 2024, avec les premières livraisons prévues pour début 2025. Ce modèle a été officiellement confirmé pour l’Europe, l’Australie et le Royaume-Uni, mais d’autres marchés pourraient suivre. Ford prévoit également d’offrir « une large gamme d’options de groupe motopropulseur pour les clients du segment des pick-ups de taille moyenne », ce qui nous fait nous demander si les motorisations essence, diesel et hybride rechargeable seront rejointes par une offre 100% électrique dans un avenir proche.

Il reste à voir si le groupe motopropulseur hybride rechargeable du Ranger trouvera sa place sur le jumeau VW Amarok, le SUV Ford Everest et le Ford Bronco, tous ces modèles partageant la même architecture à châssis échelle. L’électrification semble désormais incontournable, même du côté des pick-up !

