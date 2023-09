Les nouvelles Dodge Challenger et Charger seront aussi commercialisées en Europe

L’excitation est à son comble alors que Dodge lance la série spéciale « Last Call » pour marquer la fin de la production des Charger et Challenger équipées du redoutable moteur V8 HEMI. Originellement conçues pour le marché américain, ces machines sensationnelles sont désormais disponibles en Europe, suscitant un engouement sans précédent. Après les retentissants succès de la Dodge Challenger Shakedown et de la Dodge Challenger Black Ghost sur le Vieux Continent, la marque américaine s’apprête à enflammer les passions avec l’arrivée très attendue des toutes nouvelles Dodge Challenger R/T Scat Pack et Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger.

Une quantité limitée pour l’Europe

Ces deux bolides, spécialement adaptés au marché européen, puisent leur inspiration dans le style intemporel des légendaires muscle cars « swinger, » qui ont marqué l’histoire de l’automobile de la fin des années 60 au début des années 70. Les éditions 2023 de la Dodge Challenger R/T Scat Pack Swinger et de la Dodge Charger R/T Scat Pack Swinger sont équipées d’un puissant moteur HEMI V-8 de 6,4 litres, jumelé à une boîte automatique Torqueflite à 8 vitesses, délivrant une puissance époustouflante de 485 chevaux. Au-delà de leurs performances de haut vol, ces modèles arborent un design extérieur et intérieur qui rendent un vibrant hommage au glorieux passé de Dodge, tout en conservant un caractère ludique et avant-gardiste.

Seuls 55 exemplaires de ces deux séries spéciales en édition limitée seront disponibles sur le marché européen. Ces véhicules d’exception se déclinent en version Widebody et se distinguent par leurs couleurs extérieures exclusives, le F8 Green et le Sublime Green. Les deux joyaux de chez Dodge arborent fièrement une graphique distinctive « Swinger » sur leur aile arrière. Les finitions intérieures et extérieures sont agrémentées de détails exclusifs, dont le logo Gold School Scat Pack, les jantes Gold School de 20×11 pouces, les puissants freins Brembo noirs à six pistons, les incrustations en aluminium aspect bois Mod Grain, les sièges en cuir/Alcantara avec coutures vertes et le logo Dodge Rhombi vert, le badge Green Swinger sur le tableau de bord, ainsi que les coutures intérieures vertes sur la console et les portières.

De surcroît, la Dodge Challenger Scat Pack Swinger 2023 se démarque par la présence de détails exclusifs « Gold School, » notamment le badge Challenger et le badge R/T Widebody ornant la calandre, la prise d’air Shaker caractéristique et les badges Bee sur les ailes.

Ces éditions spéciales en édition limitée sont destinées à conquérir les cœurs des passionnés de muscle cars et des amateurs de véhicules d’exception grâce à leur puissance époustouflante et leur design rétro revisité, offrant une expérience de conduite inoubliable. Avec seulement 55 exemplaires disponibles en Europe, ces bolides exclusifs risquent de s’envoler rapidement des concessions. Il ne faudra donc pas tarder pour en réserver un exemplaire !