Toutes les photos et infos du nouveau Volkswagen Tiguan 2024

Volkswagen Tiguan 2024

Volkswagen célèbre en grande pompe le lancement mondial de la troisième génération de son SUV compact, le Tiguan. Ce modèle est aujourd’hui l’un des véhicules Volkswagen les plus vendus au monde, avec plus de 7,6 millions d’unités écoulées à ce jour. Le Tiguan 3 arrivera dans les concessions dès le premier trimestre de l’année 2024 : voici toutes les infos sur ce nouveau SUV compact, qui viendra concurrencer le nouveau Peugeot 3008 et le Renault Austral.

Un design extérieur voulu expressif et aérodynamique

Le Tiguan de nouvelle génération arbore une silhouette redessinée qui se caractérise par sa proue athlétique dotée de blocs optiques à LED élancés et d’une bande lumineuse horizontale en verre. Les ouïes de la grille de calandre ont été réaménagées pour optimiser la circulation de l’air, contribuant ainsi à réduire le coefficient de traînée (Cx) de 0,33 à 0,28. La silhouette musclée du véhicule est complétée par des passages de roues imposants, pouvant accueillir des jantes atteignant jusqu’à 20 pouces. À l’arrière, un bandeau lumineux horizontal à LED traverse le hayon de part en part.

Le style est dans la lignée des précédents Tiguan, avec de la modernité en plus et une personnalité qui semble au rendez-vous. Bien entendu les photos de cet exemplaire présentent un Tiguan R Line, la plus belle finition du modèle.

Motorisations diversifiées et châssis optimisé

La plateforme MQB evo permet au Tiguan de proposer une variété de motorisations, dont des moteurs diesel turbo (TDI), essence turbo (TSI), turbo à hybridation légère (eTSI) et hybrides rechargeables (eHybrid). Tous les modèles Tiguan sont désormais équipés de la boîte robotisée DSG, exit la boite mécanique qui n’est plus demandée par la clientèle. Le Tiguan bénéficie aussi d’un châssis à pilotage électronique amélioré, qui devrait offrir un équilibre parfait entre confort et dynamique de conduite.

L’autonomie en hybride rechargeable va progresser, avec 100 km en électrique. Une valeur qui rend ce type de motorisation plus pertinente. Le Tiguan eTSI sera désormais proposé en deux niveaux de puissance : 204 ch et 272 ch. Dans les deux cas, pas de transmission intégrale : ce Tiguan hybride plug-in demeure une traction avant. La nouvelle batterie de 19,7 kWh est presque deux fois plus grosse que sur le modèle actuel.

L’arrière du Tiguan 2024

Un intérieur au goût du jour

A l’intérieur du nouveau Tiguan, le tableau de bord a également été repensé pour offrir une expérience utilisateur plus intuitive. Le combiné d’instruments numérique (Digital Cockpit) a été développé sur la base de la quatrième génération du système d’infodivertissement modulaire de quatrième génération (MIB4). C’est une gigantesque tablette de 38 cm ( 15″ ) qui trône au centre de la planche de bord, de quoi en mettre plein la vue ! Mais ce sera une option : sur ls modèles de base, cet écran devra se contenter de 12,9″.

Les passagers avant pourront aussi profiter de sièges avec massage pneumatique, comme sur un Touareg.

Volkswagen n’a pas non plus oublié la capacité du coffre, en progression par rapport à la génération actuelle de 37 litres, soit 652 litres sur les motorisations non rechargeables.

Le Tiguan 2024

Entièrement revu, le nouveau Tiguan se caractérise par l’arrivée de nouvelles technologies embarquées, tout en restant fidèle aux motorisations thermiques. Un Tiguan ID, ce n’est pas encore pour tout de suite ! Ce qui laissera donc la place à l’ID.4 pour lutter contre le nouveau e-3008.

Le nouveau Tiguan se positionnera donc différemment face à son rival Peugeot, en privilégiant l’hybridation rechargeable. Il s’en démarquera aussi par son profil plus conventionnel, qui ne bascule pas dans le monde des SUV coupés. De quoi le rapprocher de la philosophie d’un Austral, qui lui attend encore sa motorisation hybride rechargeable…

