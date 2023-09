Achat d’une voiture électrique d’occasion : attention à la perte d’autonomie de la batterie

DS 3 E-Tense

L’achat de voitures électriques d’occasion devrait logiquement se développer dans les années à venir. Mais si vous avez l’intention d’en acquérir une, attention : l’autonomie du modèle pourrait être bien éloignée de l’autonomie annoncée au départ ! Nos explications.

Une perte d’autonomie pouvant aller jusqu’à 8 % par an

Une récente étude de Thomas More réalisée pendant une durée de deux ans pointe du doigt l’autonomie des voitures électriques au fil de leur utilisation. Selon les modèles, la perte d’autonomie pourrait aller jusqu’à 8 % par an. Un chiffre à ne pas prendre avec des pincettes, puisque cela signifie qu’une voiture électrique âgée de 4 ans pourrait dans certains cas avoir perdu près d’un tiers de sa capacité d’origine. Pour une voiture donnée initialement pour une autonomie de 400 km, cela signifie qu’elle ne pourrait plus parcourir que 266 km maximum entre deux recharges.

Il est donc plus que primordial d’avoir cet élément en tête lors de l’achat d’une voiture électrique d’occasion. Un point pourra vous rassurer : la batterie est généralement couverte par une garantie constructeur de 8 ans. Si son autonomie devient trop faible, un remplacement sera envisageable…

Mais les électriques qui ne sont plus couvertes par une garantie deviendront difficiles à revendre : le prix de remplacement de la batterie pourrait coûter aussi cher que la valeur du modèle en occasion !

Acheter une électrique d’occasion nécessite donc d’avoir cet élément en tête, et de bien scruter la durée et les conditions de garantie de la batterie. Des tests de diagnostic de batterie peuvent permettre de vérifier son état de fonctionnement. Ils vont donner un SoH : le ratio entre la capacité réelle et la capacité initiale de la voiture.

En sachant notamment que les charges rapides, ou encore les charges à 100 %, vont impacter plus significativement la batterie qu’une charge lente.

Autant de nouvelles inquiétudes pour les acheteurs de voitures électriques, qui même s’ils se tournent vers le neuf, seront aussi confrontés à cette baisse de l’autonomie de leur véhicule au fil des ans. Ce que constate tout un chacun, lors de l’utilisation d’un smartphone par exemple…