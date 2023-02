Les voitures électriques vont dépasser les ventes de diesel en 2023

Renault Mégane E-Tech Electric

En 2023, les ventes de voitures électriques décollent fortement. On s’attendait à ce qu’elles dépassent les ventes de voitures diesel cette année : c’est déjà le cas en janvier ! Avec 14649 voitures électriques mises en circulation, la part de marché de 13,1 % passe devant celle des diesel, qui tombe à 11,2 %. En janvier 2022 10219 voitures électriques avaient été immatriculées : la hausse est très importante.

Une demande en hausse pour la voiture électrique

Les français sont de plus en plus intéressés par l’acquisition d’une voiture électrique au lieu d’une voiture thermique. Il faut dire que l’offre s’est sérieusement développée, avec désormais des modèles dans la plupart des segments et chez la grosse majorité des constructeurs. Cette offre s’accompagne de publicités désormais souvent réservées aux modèles électriques : les modèles traditionnels thermiques sont souvent mis de côté.

Les automobilistes sont bien conscients que les voitures thermiques seront interdites à la vente : le parlement européen vient de confirmer la date de 2035 une nouvelle fois. D’autres éléments jouent en faveur du développement de la voiture électrique : la hausse des prix des carburants, la mise en place des ZFE dans les grandes agglomérations, les préoccupations environnementales, et les différentes aides à l’achat orientées vers l’électrique.

Bonus écologique et prime à la conversion

Les français sont toujours encouragés à troquer leur voiture diesel pour une voiture électrique. Cumulable avec le bonus écologique de 5000 ou 7000 euros selon les revenus, la prime à la conversion est proposée pour la mise au rebut d’une voiture diesel Crit’Air 3 ( voiture diesel immatriculée pour la première fois avant 2011 ). Avec un montant qui peut aller jusqu’à 5000 euros. D’autres aides complémentaires peuvent aussi être obtenues, notamment si votre domicile ou votre lieu de travail se situe dans une ZFE-m.

De quoi effectivement encourager l’achat d’une voiture électrique, avec des aides qui font baisser la facture.

Les voitures diesel, en voie d’exclusion

Avec la mise en place des ZFE-m, les voitures diesel vont progressivement être toutes interdites dans les grandes agglomérations. La date avait été annoncée à 2024 pour le Grand Paris, mais pourrait être repoussée. Dans le Grand Lyon, la date de 2026 a également été repoussée au 1er janvier 2028. D’ici 5 ans, les voitures ( et les camionnettes ) diesel vont donc être interdites de circulation dans de nombreuses communes. Elles ne pourront ensuite circuler que dans des zones plus rurales, des villes moyennes et sur les grands axes de circulation.

Les vieilles voitures diesel ne sont pas les seules concernées : même si vous achetez en 2023 une voiture diesel neuve avec les dernières normes anti-pollution, elle sera tout de même exclue de la circulation dans moins de 5 ans dans plusieurs ZFE. La durée de vie d’une voiture n’étant pas aussi courte, on comprend qu’il soit désormais fortement déconseillé d’acquérir une voiture diesel neuve. Elles vont devenir invendables, et ne trouveront plus que leur salut à l’export. Avec des prix de vente revus à la baisse…

Le problème est que toutes les voitures diesel neuves sont en Crit’Air 2, alors qu’une voiture essence âgée de 10 ans est une Crit’Air 1.

Vous l’avez compris : acheter une voiture diesel neuve en 2023 est fortement déconseillé, alors que l’achat d’une voiture électrique est l’avenir. De nombreux français vont ainsi passer du diesel à l’électrique sans même une transition par l’hybride…