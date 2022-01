Volkswagen Passat : adieu à la berline !

Volkswagen Passat 2019

La Volkswagen Passat est l’une des doyennes de la marque allemande : il faut dire qu’elle a cumulé pas moins de 8 générations ! Mais Volkswagen a beau faire dans la nostalgie, la marque n’hésite pas à opérer une vraie transition et à supprimer des modèles qui ne sont plus d’actualité. Nous avons vu par exemple le best-seller absolu disparaître, à savoir la fameuse Coccinelle. Plus récemment, ce sont les Sharan, Touran et Golf Sportsvan qui ont quitté le catalogue.

En attendant que les Polo et Golf soient inquiétées, c’est au tour de la Passat de subir un sort funeste. La Passat berline quitte effectivement le catalogue dès cette année. Pire encore : elle n’est plus configurable, Volkswagen se contente donc de revendre les stocks actuels. Vous pouvez donc rechercher sur stock l’une des 5 finitions proposées jusqu’à la fin de carrière du modèle : Passat, Lounge, Elegance, R-Line et Business.

En revanche, la Volkswagen Passat break reste encore disponible : il s’agit de la carrosserie qui se vend le mieux sur ce modèle.

La raison de cette suppression de modèle est également logique, car Volkswagen va prochainement lancer un tout nouveau modèle électrique dans cette catégorie.

Faut-il acheter l’une des dernières Passat berline sur stock ? Ce type de berline est totalement délaissé par les clients particuliers, et seuls les professionnels ou presque achètent des Passat break. Et sans grande passion…Donc personnellement je vous déconseille de vous tourner vers ce modèle, dont la côte va plonger avec sa disparition. Pour les amateurs de grandes berlines Volkswagen, il reste encore au catalogue l’Arteon. Pour l’instant…Avec son design plus flatteur et sa silhouette de coupé, l’Arteon est en effet davantage dans l’air du temps pour être une alternative aux SUV.