Changement de pneus : à quelle fréquence ?

Remplacement d’un pneumatique chez un spécialiste

Quand faut-il changer de pneumatiques ? Une question à laquelle la réponse peut sembler simple, mais quand il s’agit de sécurité il vaut mieux se poser les bonnes questions !

Les pneumatiques sont un élément essentiel d’une voiture, puisqu’ils établissent le contact direct avec la route. Une roue crevée ou un éclatement peuvent causer une sortie de route ou un accident avec un autre véhicule : autant tout faire pour l’éviter.

Et pourtant, prenez-vous souvent le temps d’ausculter vos pneumatiques ? Car il est imprudent d’attendre la visite au garage ou le passe au contrôle technique pour avoir des informations sur leur état et leur niveau d’usure.

La durée de vie d’un pneu varie selon l’usage

Il n’est malheureusement pas possible de connaitre la durée de vie d’un pneumatique et de sa longévité kilométrique. De nombreux paramètres jouent sur la longévité : la composition et la conception des pneumatiques, le véhicule concerné, le type de conduite adopté, ainsi que l’état des routes empruntées ainsi que le climat de la zone de résidence.

Des pneumatiques destinés à un usage sportif par exemple, sont plus tendres et ne pourront pas durer aussi longtemps que des pneumatiques standard. Ce qui les situe en général entre 10.000 et 20.000 km de durée de vie.

A l’opposé, des pneumatiques premium orientés sur l’économie de carburant peuvent durer jusqu’à 90000 km.

Dites vous qu’en général, la plupart des pneumatiques vont commencer à accuser le coup au-delà de 5 ans et 30000 km ( en moyenne ). Le prix du montage des pneus et les pneumatiques eux-mêmes représentent une part du budget d’entretien, nécessaire pour sa sécurité.

Il est nécessaire de faire la pression des pneus régulièrement

Comment contrôler l’usure d’un pneu ?

L’usure légale d’un pneu est fixée à une profondeur des rainures de 1,6 mm. En-dessous, vous risquez en plus des pertes d’adhérence sous la pluie, d’être verbalisé par les forces de l’ordre. On parle alors de « pneus lisses ».

Il faut donc contrôler régulièrement le niveau d’usure de la bande de roulement, en utilisant le témoin d’usure des pneumatiques. Celui-ci ressemble à un petit pavé en caoutchouc placé dans la rainure. Quand les sculptures atteignent le même niveau, il est urgent de remplacer les pneus.

Pour prendre soin de ses pneus et améliorer leur longévité, il faut s’assurer que la géométrie de la voiture soit bonne pour ne pas générer d’usure irrégulière. Il est nécessaire de contrôler régulièrement la pression des pneus, et l’usure de la bande de roulement. Et si vous constatez avoir roulé sur un clou ou une vis, rendez-vous chez un garagiste qui pourra dans la plupart des cas effectuer une réparation avec une mèche pour une somme modique.