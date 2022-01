Nouveau Citroën C5 Aircross : plus sérieux

Citroën C5 Aircross 2022

Citroën restyle son C5 Aicross pour la nouvelle année, avec une toute nouvelle face avant. Et le changement est radical, puisque le SUV compact abandonne ses blocs optiques à double étage. La marque revendique un abandon des rondeurs pour des « lignes plus structurées ». Autre changement : des chevrons indépendants, qui ne sont plus dans le prolongement de lignes chromées. Les projecteurs LED Vision bénéficient d’un traitement sombre, et d’un éclairage diurne avec effet 3D au travers de « touches de piano ». Les designers Citroën ont également redessiné le bouclier avant avec une prise d’air censée élargir le véhicule visuellement. Sur les côtés, les écopes latérales se parent d’un traitement anodisé ou brillant.

Avec tous ses changements, il sera impossible de confondre la version restylée de l’actuelle, qui sort toujours des chaines de production actuellement.

Le sabot de protection est couleur aluminium sur les C5 Aicross Feel Pack, C-Series, Shine et Shine Pack, et noir brillant sur les finitions d’entrée de gamme Live, Live Pack et Feel.

De profil, le C5 Aicross 2022 se démarque par ses nouvelles jantes alliages 18’’ PULSAR diamantées bi-ton, ou encore le nouveau coloris des inserts dans les Airbump. Les rétroviseurs sont désormais peints en noir brillant sur toutes les versions.

A l’arrière, les feux sont modifiés avec une nouvelle signature lumineuse à LED tridimensionnelle.

La teinte Bleu Eclipse présentée sur ces photos est inédite, et complète la palette de coloris précédents : Blanc Banquise, Blanc Nacré, Noir Perla Nera, Gris Platinium, Gris Artense. Pas vraiment de fun….

Il faudra se consoler avec un inédit « Black Pack » qui combine les jantes alliage 19″ Art noires et le pack Color noir brillant.

L’habitacle du C5 Aicross n’est pas en reste avec l’arrivée de la nouvelle génération des sièges « Citroën Advanced Comfort », déjà présents sur les C5 X et la nouvelle C4. En haut de gamme, la sellerie pourra être en cuir perforé ou en alcantara.

Mais ce n’est pas tout, avec une nouvelle console centrale, et une nouvelle disposition pour l’écran central et les aérateurs. Les aérateurs ne sont plus placés de part et d’autre de l’écran mais en dessous de celui-ci. Le nouvel écran dit « tablette tactile » est davantage flottant, avec une diagonale de 10″.

Pas de changement sous le capot, avec la reconduction des motorisations essence, diesel et hybride rechargeable de 225 ch.

Depuis 2018, a réussi à écouler 260.000 exemplaires de son SUV familial. Pas de quoi aller taquiner le million d’exemplaires du cousin Peugeot 3008 II, atteint en seulement 5 ans.

