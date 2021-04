Citroën C5 X

Bonne nouvelle pour les amoureux de la marque aux chevrons : nous avons enfin droit à une succession pour la routière C5 avec la Citroën C5 X ! Le projet de renouvellement aura finalement abouti, et ne donne pas naissance à une C5 déclinée en deux carrosseries berline et break mais à une seule carrosserie. Mélange des genres, cette nouvelle Citroën C5 X se présente presque comme un break et s’autorise les codes du SUV avec une assiette surélevée.

Longue de 4,80 m, la C5 X n’inaugure pas un nouveau style et s’inspire nettement de la dernière C4 pour sa face avant. Elle présente une proue avec du caractère, qu’on pourrait aussi qualifier de torturée quand on regarde dans le détail. Fort heureusement, les flancs sont nettement plus épurés. La C5 X reposera sur de grandes roues, avec des jantes 19″ en taille minimale, du fait de l’adoption de pneumatiques Tall & Narrow.

Adieu le diesel sur une C5 !

La nouvelle C5 X ne sera pas proposée avec un seul moteur BlueHDI ! Les acheteurs auront donc le choix entre des moteurs essence Puretech et des versions hybrides rechargeables. La C5 X pourra bien entendu bénéficier des systèmes hybrides présents sur les C5 Aircross Hybrid et DS 7 Crossback E-TENSE.

Niveau confort, cette routière sera dotée de la suspension active Citroën Advanced Comfort.

Citroën a également fait le choix logique de proposer les sièges Advanced Comfort, étrennés en son temps par la C4 Cactus restylée.

Les technologies ne sont pas en reste avec un écran tactile 12’’ HD, la reconnaissance vocale, un affichage tête haute étendu, et le « Highway Driver Assist » pour les assistances à la conduite.

Véritable haut de gamme pour Citroën, ce nouveau modèle veut concilier « l’élégance de la berline, le dynamisme du break et la posture surélevée d’un SUV ».

C5 X : une appellation inédite pour Citroën