Lexus LF-Z Electrified

La prochaine génération de Lexus se révèle en partie à travers ce tout nouveau concept-car : le Lexus LF-Z Electrified. Ce concept annonce non seulement le design des prochaines Lexus, mais également au niveau conduite et technologie. Et la marque nous promet tout ça à très brève échéance : dès 2025.

Esthétiquement, observez bien le design sculpté de cette très belle étude de style. De nombreux éléments comme le bandeau horizontal des feux arrière se retrouveront sur les prochaines Lexus.

Le moteur électrique de ce concept se situe à l’arrière, et la puissance est diffusée aux quatre roues via la transmission intégrale DIRECT4. Selon les besoins, la voiture peut devenir une traction avant, une propulsion arrière ou une quatre roues motrices. Que demander de plus ? De la puissance ! Et ce concept n’en manque pas, avec 400 kW et 700 Nm de couple, qui permettent de vous expédier de 0 à 100 km/h en seulement 3 secondes. Un temps digne d’une supercar. La vitesse de pointe en revanche est plutôt digne d’un monospace diesel avec seulement 200 km/h, la rançon de l’électrique…

Signalons au passage que la batterie est placée de façon longitudinale sous le plancher, avec la volonté d’abaisser le centre de gravité.

Niveau autonomie, Lexus a placé la barre dans la fourchette haute avec 600 km.

LF-Z Electrified

L’habitacle du LF-Z est très épuré, avec un design baptisé « Tazuna ». Le conducteur bénéficiera de l’intelligence artificielle de la voiture qui s’adaptera à ses envies et à ses habitudes. Vous aurez par exemple droit à des suggestions d’itinéraire.

Lexus nous promet 20 nouveaux modèles et restylings d’ici 2025, dont une dizaine de modèle 100 % électriques.

LF-Z Electrified

La planche de bord du concept LF-Z Electrified

L’habitacle du concept LF-Z Electrified

Le futur de Lexus semble prometteur