Nouveau moteur : DS 7 Crossback E-Tense 225

DS Automobiles peut se féliciter que son DS 7 Crossback E-Tense 4X4 soit en tête du marché des voitures hybrides rechargeables en France. Et ce toutes catégories confondues ! Cette motorisation représente même 42 % des immatriculations du modèle. L’engouement pour les voitures hybrides est une aubaine pour DS, qui va désormais proposer une seconde motorisation hybride. Le DS 7 Crossback E-Tense 225 voit sa puissance réduite, et abandonne également la transmission intégrale. Il ne dispose pas en effet du moteur électrique au niveau du train arrière. Ici, le moteur électrique de 110 ch est directement intégré à la boîte de vitesses automatique à 8 rapports. Le bloc thermique 4 cylindres 1.6 de 180 ch complète le système, pour une puissance cumulée de 225 ch et un couple de 360 Nm. En cycle WLTP, la batterie de 13,2 kW permet de parcourir 55 km en tout électrique. De quoi sérieusement réduire son niveau de consommation de carburant pour de nombreux ménages. En cycle WLTP ville, l’autonomie est même portée à 72 km. La vitesse de pointe en électrique est bridée à 135 km/h, pour épargner la batterie.

Pour recharger l’engin, DS fournit deux câbles : mode 2 standard pour charge occasionnelle sur une prise classique et mode 3 de 7,4 kW pour recharger la batterie de 0 à 100 % en seulement 1h45 sur un boitier mural.

Le niveau d’insonorisation est assuré par la présence en série du vitrage feuilleté, quand le confort de suspension profite de la technologie DS ACTIVE SCAN SUSPENSION également de série.

Les prix débutent à 49950 euros pour cette nouvelle motorisation hybride plug-in, et les commandes sont déjà ouvertes. Produit dans l’usine PSA de Mulhouse, le DS 7 Crossback E-Tense 225 sera livré à ses premiers clients dès l’automne.

Les véhicules hybrides ont de quoi séduire les flottes d’entreprise avec une exonération de TVS, seulement 20 euros de TVS Air par an et l’accès aux zones restreintes.

