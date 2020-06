Livre : Maserati, les plus beaux modèles

C’est à travers 10 voitures présentées en détails que Jean-Marie Defrance nous raconte l’histoire de Maserati. Née en 1914, la firme au trident a connu une histoire mouvementée avec plusieurs changements de propriétaires. Elle fait désormais partie du groupe FCA, qui pourrait prochainement réaliser une fusion avec le groupe PSA.

En couverture, c’est une magnifique Maserati A6 Gran Turismo de 1957 qui attire les regards. Elle ouvre également le livre avec le premier chapitre, suivie des 3500 GT, Sebring, Quattroporte, Ghibli, Merak, Biturbo, 3200 GT, mais aussi les plus récentes Grancabrio, Ghibli III et Levante.

Comme chaque livre de la collection Autofocus, chaque chapitre d’un livre est dédié à une seule voiture, présentée par des photos inédites et récentes. Arnaud Taquet a réalisé les shooting de chacune des voitures, dont on connait également la provenance. Certaines proviennent de musées, de collections privées, et les derniers modèles sont prêtés par le service presse de Maserati. Ce format est intéressant pour découvrir les détails de l’habitacle et de la carrosserie d’un modèle, mais ne permet pas de voir des illustrations de modèles cités mais non présentés comme dans le cas du chapitre sur la Quattroporte. Les fiches modèles présentent également les caractéristiques techniques principales et les performances, des voitures photographiées.

Maserati dans la collection Autofocus E.T.A.I

Notre avis : La collection Autofocus d’E.T.A.I s’enrichit d’un nouvel ouvrage très agréable à parcourir, avec de très belles photos et de nombreuses informations intéressantes.

Prix public : 39,00 € TTC, 160 pages, 300 illustrations