Les BMW M5 et M5 Competition restylées

Dans la foulée de la BMW Série 5 restylée, voici la nouvelle BMW M5, et aussi sa déclinaison M5 Competition. On retrouve logiquement les mêmes blocs optiques, avec leur nouvelle signature lumineuse à LED. La calandre est revue, et plus proéminente. Elle prend place au-dessus d’un bouclier redessiné, qui présente de larges prises d’air pour un style dynamique voire agressif. Une nouvelle technologie d’éclairage est proposée avec les « Dynamic laser Matrix beam ». Sur la M5 Competition présentée sur les photos, la calandre est entièrement recouverte d’une peinture noir brillant. A l’arrière ( des berlines ), les feux changent aussi de signature lumineuse et fonctionnent entièrement avec des led. Les clients devraient également apprécier la présence de nouvelles jantes alliage…20 pouces !

On retrouve sous le capot le bloc V8 de 4,4 L qui développe 600 ch pour la M5 et 625 ch pour la M5 Competition. Les accélérations sont stupéfiantes pour une grande berline, avec le 0 à 100 km/h abattu en en 3,4 s et 3,3 s ! La M5 Competition se contente même de 10,8 s pour passer de 0 à 200 km/h. Et si la vitesse est bridée à 250 km/h, le package M Driver débride la bête pour permettre d’atteindre 305 km/h. Aucun changement, mais le niveau reste très élevé et donc largement suffisant pour aller brûler de la gomme sur circuit. La transmission intégrale xDrive est donc toujours bien présente pour passer cette débauche de puissance sur quatre roues.

A l’intérieur cette M5 millésime 2021 s’offre une instrumentation digitale, un nouvel écran paysage de 12,3″, et peut recevoir une nouvelle sellerie tout cuir Merino en coloris noir ou beige.

BMW annonce des prix à 120.900 euros pour la M5, et à 129.900 pour la M5 Competition.

