BMW Série 5 : le facelift 2020

La BMW Série 5 restylée en 2020

La BMW Série 5 se refait une beauté à l’occasion de son facelift de mi-carrière. Pas de quoi bien évidemment révolutionner son style, il s’agit avant tout d’une multitude d’évolutions notamment esthétiques. Commençons par la face avant, qui s’offre une calandre revue avec une grille plus proéminente. Les blocs optiques adoptent une forme d’éclairage de jour en L, et peuvent disposer de la technologie « BMW Laserlight » ou des projecteurs à LED adaptatifs.

Autre changement : des boucliers redessinés, que ce soit sur les versions classiques comme sur la photo ci-dessus en blanc, ou avec le pack M ci-dessous en bleu. Cette teinte est d’ailleurs inédite, et fait partie des 4 nouveaux coloris de la palette.

BMW Série 5 2020

A l’arrière les feux sont revus avec là aussi un éclairage à LED en forme de L qui fait écho aux projecteurs avant. Les deux différents boucliers arrière ( M et standard ) sont légèrement revus, ainsi que les sorties d’échappement latérales trapézoïdales sur toutes les motorisations.

Nettement plus dynamique que la précédente génération, cette Série 5 n’a pas vieilli sur le plan du style et se remet donc subtilement à jour.

Sous le capot, on retrouve la version hybride rechargeable quatre cylindres, la 530e, dont la puissance évolue de 252 à 292 ch. Cette version n’est plus cantonnée à la berline, et peut être commandée en Touring, mais aussi au choix entre propulsion et transmission intégrale xDrive.

BMW ajoute à cela une seconde version hybride encore plus puissante : la 545e xDrive qui dispose elle d’un vénérable 6 cylindres en ligne de 3 L de cylindrée. Avec 394 ch, cette version permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 s.

Les versions thermiques seront encore de la partie, avec de la micro hybridation sur toutes les propositions. On retrouve ainsi les 518d de 150 ch, 520d de 190 ch, 530d de 286 ch, 520i de 184 ch et M550i de 530 ch.

Si les prix débutent à 47700 euros pour une 518d, il faut compter un minimum de 58250 euros pour une 530e et 96400 euros pour la M550i xDrive. Les versions 545e n’arriveront qu’en fin d’année, il faudra également patienter pour voir arriver une M5 restylée…

