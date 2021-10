Le prix de la nouvelle Volkswagen Polo GTI 2022

Volkswagen Polo GTI 2022

La Volkswagen Polo restylée n’a pas laissé la version sportive sur la touche, malgré le durcissement des normes anti-pollution et les évolutions négatives des malus écologiques. L’une des survivantes des petites sportives nous revient donc : la Volkswagen Polo restylée. Celle-ci affine sa présentation avec un nouveau bouclier dynamique, des projecteurs redessinés avec Matrix LED, et un bandeau lumineux entre les deux. La ligne rouge qui souligne le blason GTI est bien évidemment conservée.

Mais ce n’est pas tout avec un toit de couleur contrastée, de nouvelles jantes alliage avec étriers de freins rouges, et toujours des bas de caisse spécifiques. A l’arrière le design évolue avec l’adoption des nouveaux feux en deux parties qui mordent désormais sur le hayon arrière.

Le tout est complété par de nouvelles teintes de carrosserie : Rouge Roi et Gris Cendré.

Cette petite sportive bénéficie d’un quatre cylindres 2.0 TSI qui développe 207 ch, qui lui permettent de passer de 0 à 100 km/h en 6,5 s. Elle peut aussi atteindre les 240 km/h en vitesse de pointe.

Parmi les nouveautés technologiques, l’arrivée des projecteurs Matrix LED IQ.LIGHT et de l’assistant de conduite semi-autonome Travel Assist IQ.DRIVE. Ces équipements sont de série, mais ils ne sont pas seuls avec également : Accès et démarrage sans clé Keyless Access, Digital Cockpit Pro 10,25’’ haute résolution, We connect, Assistant de maintien de trajectoire, Lane Assist…

Le prix de la nouvelle Polo GTI 2.0 TSI 207 ch DSG 7 est annoncé à 30635 euros, mais aussi en location longue durée avec des loyers qui débutent à 337 euros par mois.

Et la bonne nouvelle pour Volkswagen, c’est une concurrence désormais très clairsemée. On pourra citer la récente Hyundai i20 N, affichée à 27800 euros seulement mais pourvue d’un physique plus difficile…Ou encore la Ford Fiesta ST, avec un prix public de 26950 euros annoncé en prix remisé à 23450 euros !

