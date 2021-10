Edition limitée : DS 3 Crossback Louvre

DS 3 Crossback Louvre

DS Automobiles est mécène du musée du Louvre, et en profite pour décliner une série spéciale sur ses deux SUV. Le DS 3 Crossback Louvre est une édition limitée exclusive, placée au sommet de la gamme du SUV urbain. Cette édition présente une personnalisation poussée avec de nombreux détails inédits. Les badges Louvre sont présents sur le capot, le hayon arrière et les portes avant.

Sur les jantes alliage 18″ Luxor, le motif pyramide est sérigraphié. La gravure laser au motif pyramide se retrouve également sur les coques de rétroviseur. Le capot avant est également marqué sur son axe par un traitement sous peinture motif pyramide.

Pour compléter la présentation, la grille de calandre et les DS Wings sont peints en noir onyx.

A l’intérieur, on retrouve la sellerie cuir Nappa Noir Art Basalte confection bracelet de la version DS Opéra. La planche de bord et les contre-portes sont recouverts de cuir Nappa Noir Art Basalte, avec surpiqûres « Point Perle » et guillochage « Clous de Paris ». Mais là encore la personnalisation Louvre est bien présente, avec un badge louvre sur la planche de bord, une gravure laser motif pyramide sur l’entourage du levier de vitesse, et un embossage motif pyramide sur les sièges.

Mais ce n’est pas tout avec la possibilité de choisir l’une des 182 oeuvres du Louvre sélectionnées, qui peuvent ainsi s’afficher sur l’écran central comme décor.

Les prix sont compris entre 39 700 euros pour le DS 3 Crossback Louvre Puretech 130 boîte automatique et 48 700 euros pour la motorisation électrique E TENSE. Figurent également au catalogue le BlueHDI 130 et le Puretech 155, de quoi laisser une latitude à la clientèle.

Depuis le début de l’année 2021, la DS 3 Crossback s’est écoulée à près de 7500 exemplaires en France. Cela la place derrière la DS 7 Crossback au niveau des ventes de la marque, malgré des prix plus accessibles.

DS 3 Crossback Louvre

DS 3 Crossback Louvre

DS 3 Crossback Louvre