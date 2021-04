Volkswagen Polo 2021 : un restyling complet

Volkswagen Polo 2021

La nouvelle Volkswagen Polo est arrivée ! Un restyling de mi-carrière était attendu pour la petite soeur de la Golf, chahutée en Europe par la Peugeot 208 ! Il était donc temps de réagir. La Volkswagen Polo 2021 s’offre une cure de jouvence esthétique avec des projecteurs avant redessinés, plus galbés sur la partie extérieure.

Le dessin du bouclier est remanié, que ce soit pour les versions classiques ( Polo violette ) ou pour le pack carrosserie R Line ( Polo bleue ci-dessous ).

Pour la partie arrière, les petits feux prennent du volume avec une seconde partie placée sur le hayon. Ces feux rappellent ceux de l’électrique ID.3.

Les premières photos diffusées ne concernant pas encore la Polo GTI, ce sera sans doute pour plus tard.

Nouveau feu arrière pour la Polo 2021

Pour la conduite, la nouvelle Polo peut disposer pour la première fois du Travel Assist IQ.DRIVE. Si le lane assist est de série sur toute la gamme, le régulateur adaptatif demeure en option avec cette assistant de voyage qui offre une conduite partiellement automatisée.

Autre raffinement haut de gamme étrenné en son temps par le Touareg : les projecteurs Matrix LED IQ.LIGHT.

Quatre finitions sont au programme de lancement : Polo, Life, Style et R Line. Dès l’entrée de gamme, le niveau d’équipement est plutôt complet : système de climatisation, système audio Composition Media avec écran 6,5”, interface téléphonie Bluetooth, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrants, 4 vitres électriques, Digital Cockpit, Lane Assist et phares avant à LED.

Volkswagen innove également en ajoutant un airbag central dans sa Polo, fixée au niveau du dossier du siège conducteur. Ce nouvel airbag protège les deux occupants avant en cas d’impact.

Dans la Polo Life 2021, les jantes passent de 14 à 15″, s’ajoutent l’App Connect, du cuir pour le volant et le levier de vitesses, et une prise USB supplémentaire. La nouvelle Polo Style enrichit sa présentation des jantes alliage Ronda 15″, des projecteurs Matrix LED IQ.LIGHT, du Park Distance Control, du Digital Cockpit Pro 10,25″, du système d’infodivertissement 8” Ready2Discover, et de l’éclairage d’ambiance.

La Polo R Line 2021 elle, joue sur la sportivité avec des jantes alliage Valencia 16”, des boucliers spécifiques, une double sortie d’échappement et un diffuseur arrière noir brillant.

La nouvelle Polo 2021

Déception sous le capot : Volkswagen fait sauter le moteur essence de 150 ch, et n’introduit pas d’hybridation. Il faudra donc se contenter de moteurs 3 cylindres essence, en 80, 95 et 110 ch. Fort heureusement la variante GTI de 207 ch sera reconduite !

