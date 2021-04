Carcasse de voiture : faites-les enlever

Enlèvement d’épave automobile

Depuis un certain temps maintenant, vous conservez au fond de votre garage des restes de votre ancien véhicule. Effectivement, vous pensez les réutiliser un jour sur votre nouvelle automobile. Mais, le temps passe et il est évident que vous ne vous servirez jamais de cette épave que vous gardez dans un coin de votre garage et qui vous encombre. Il est donc temps de vous en débarrasser pour vider votre maison et protéger l’environnement. Toutefois, un petit problème se pose : vous ne savez pas comment procéder pour retirer cette épave de votre garage. Dans cet article, nous vous indiquons la marche à suivre pour vous débarrasser de ce véhicule au rebut.

Faire appel aux services d’un épaviste pour se débarrasser de la carcasse de votre voiture

Les véhicules hors d’usage (VHU) sont de véritables dangers pour l’environnement. En effet, lorsqu’elle n’est plus utilisée, une voiture a tendance à rouiller, ce qui rend difficile le recyclage de ses pièces. Et une auto que l’on ne peut pas recycler est néfaste pour la planète.

C’est pour cela que les autorités européennes ont mis en place des dispositions qui obligent les propriétaires de VHU à envoyer leur épave dans un centre agréé pour leur destruction ou leur recyclage.

La première étape de l’enlèvement d’un VHU est le recours à l’expertise d’un épaviste qualifié et agréé. En effet, lors de l’enlèvement d’une épave, l’intervention d’un professionnel est indispensable pour que l’opération se déroule bien et soit conforme aux normes en vigueur.

Il est donc nécessaire de trouver un épaviste compétent et agréé près de chez vous pour l’enlèvement du véhicule hors d’usage qui se trouve dans votre garage. Vous pouvez également passer par un intermédiaire qui facilitera vos démarches et mettra à votre disposition un réseau de casses d’automobiles agréées. Vous pourrez ainsi faire votre choix et sélectionner la casse qui vous convient le plus.

Quels sont les documents à fournir pour cette opération ?

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous devez fournir tous les documents nécessaires à la casse d’automobile pour la destruction de votre VHU. Les pièces sont les suivantes :

La carte grise de la voiture barrée portant la mention vendue ou cédée à la date de l’enlèvement, signée par vous : la présentation du certificat d’immatriculation est capitale pour bénéficier d’une assurance de la part de l’épaviste

portant la mention vendue ou cédée à la date de l’enlèvement, signée par vous : la présentation du certificat d’immatriculation est capitale pour bénéficier d’une assurance de la part de l’épaviste Une photocopie de votre carte d’identité

Un formulaire de déclaration de cession de la voiture

Un certificat de non-gage du véhicule datant de moins de 15 jours

Sachez que vous avez la possibilité de recevoir une prime à la conversion pour l’enlèvement et la destruction de l’épave. Il est question d’une aide financière allouée au propriétaire d’une voiture essence ou diesel qui est prêt à la remplacer par un modèle moins polluant.

Si vous voulez bénéficier de cette prime, vous devrez remplir certaines conditions. En premier, il faudra livrer le VHU dans les 6 mois qui suivent la requête de bonus de conversion. Ensuite, il est essentiel que vous soyez le propriétaire du véhicule et que celui-ci soit immatriculé en France et assuré. Enfin, la voiture ne doit pas être mise en gage et être considérée comme endommagée.