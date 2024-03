L’Audi A3 TFSIe hybride rechargeable s’offre 2 éditions spéciales

Audi A3 TFSIe

Alors que l’Audi A3 Sportback sera bientôt restylée, Audi France nous propose tout de même deux éditions spéciales pour sa version hybride rechargeable 40 TFSIe. L’une est dédiée aux particuliers, alors que l’autre est orientée vers les professionnels.

Deux éditions spéciales avant l’arrivée du facelift

On commence par vous présenter celle qui concerne les acheteurs particuliers l’A3 Sportback S Line Edition. Logiquement basée sur la finition S Line, cette édition ajoute des équipements qui sont offerts à hauteur de 65 % ! Pas mal du tout non ? Il s’agit en l’occurence du virtual cockpit plus, des sièges chauffants et du pack esthétique noir plus.

Cela donne un rendu comme sur l’A3 Bleu Navarre ci-dessous, avec le tour de calandre, les logos, les rétroviseurs et le tour de vitrage en noir brillant. La présentation comprend toujours les vitres arrière surteintées, les jantes alliage 18″, les projecteurs à LED, les boucliers S Line et les jupes latérales.

Le prix reste tout de même assez conséquent : 50620 euros, pour une compacte hybride rechargeable de 204 ch relativement bien équipée. Mais vous pourrez encore ajouter des milliers d’euros pour les options telles que le système Hifi Bang & Olufsen, le toit ouvrant, le siège avant conducteur électrique, l’affichage tête haute, l’attelage, les projecteurs Matrix LED, la sellerie cuir alcantara, ou encore des aides à la conduite supplémentaires.

L’Audi A3 Sportback S Line Edition

La deuxième édition orientée vers les professionnels est une A3 Sportback Business Edition, basée sur la finition Business Executive. Le tarif est de 46245 euros, alors que l’équipement est là aussi enrichi de certains éléments : pack assistance route, vitres arrière surteintées, ou encore la clé confort.

Audi a prévu de livrer 250 exemplaires de chacune de ses éditions : une quantité assez raisonnable pour l’une des compactes premium les plus vendues en France.

Ce jour, les éditions n’étaient pas encore présentes au configurateur Audi, ce qui ne saurait tarder.