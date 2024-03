Voici le prix de la nouvelle motorisation hybride 136 ch sur la Peugeot 408

Bientôt une nouvelle motorisation hybride moins chère sur la Peugeot 408

La Peugeot 408 n’était jusqu’à présent pas accessible à tous en hybride. Si vous souhaitez la commander en hybride rechargeable, la facture peut faire mal : il faut compter 45600 euros pour une 408 Allure Plug-in Hybrid 180 e-EAT8 !

Fort heureusement, Peugeot remplace le moteur essence premier prix par une nouvelle motorisation hybride MHEV qui arrive enfin au catalogue, à un prix bien plus accessible !

Une 408 HYBRID 136 déjà au configurateur

La nouvelle motorisation hybride 48V a été présentée en 2023 et lancée en tout premier lieu sur le Peugeot 3008 HYBRID 136.

Il s’agit de la troisième génération du moteur 3 cylindres Puretech, jusqu’à présent proposé sur la 408 avec la seconde génération de 130 ch couplé à une boite automatique EAT8. Cette version est directement remplacée : la nouvelle motorisation hybride apporte une baisse de la consommation de l’ordre de 15 % ainsi que des émissions de Co2. Les performances restent assez standard : 9,4 s pour le 0 à 100 km/h, et 205 km/h en vitesse de pointe.

Sans être surpuissante, la 408 Puretech 130 émettait 136 g de Co2 : elle était donc soumise en France à un malus écologique de 650 euros. L’an dernier, c’était 330 euros : de quoi craindre pour la suite en 2025.

La nouvelle motorisation permet aussi à Peugeot de proposer une gamme 100 % électrifiée sur la 408.

Et la bonne nouvelle, c’est que le tarif n’est pas supérieur à celui du moteur sortant, puisqu’elle s’affiche même à 700 euros de moins. La nouvelle 408 Allure Hybrid 136 est donc facturée 37000 euros avant remise commerciale. La deuxième finition est la 408 GT, qui réclame un effort de 4000 euros. Elle est facturée à 41000 euros avec la nouvelle motorisation Hybrid 136, soit 8350 euros de moins que la motorisation hybride rechargeable de 180 ch.

Rappelons au passage que cette grande berline surélevée n’a jamais été proposée en diesel, l’arrivée de l’offre micro-hybride est donc un vrai plus pour la clientèle.

La e-408 également dans les starting blocks

A l’autre bout de la gamme, la 408 sera aussi déclinée cette année en 100 % électrique : cette e-408 a déjà été confirmée par la marque. Et d’après les dernières infos, elle n’aura pas à se contenter du moteur électrique de 156 ch de la e-308, et devrait disposer d’une seconde motorisation plus puissante. Il serait ainsi question d’un nouveau bloc développant 204 ch ( lire : Quelle puissance attendre pour la nouvelle Peugeot e-408 électrique ).

La gamme 408 va donc fortement évoluer cette année, mais ce ne sera pas la dernière mise à jour. Lancée en 2022, la 408 n’est pas dotée du nouveau style Peugeot avec la signature lumineuse aux trois griffes déjà en place sur les 208, 2008 et le nouveau 3008. Un restyling est évidemment prévu, mais sa date officielle n’est pas encore connue à ce jour…