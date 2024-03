Kia Picanto First Edition : 19000 euros pour la version de lancement

Kia Picanto First Edition

La Kia Picanto revient après un restyling d’envergure, qui devrait lui permettre de tenir encore quelques années sous cette forme. Avec la disparition d’une bonne partie de la concurrence, la Picanto peut se targuer de faire des volumes de ventes élevés : en France, il s’agit même de la troisième Kia la plus vendue. Cette nouvelle mouture se permet même de fanfaronner avec une série de lancement Picanto First Edition, et un tarif de l’ordre de 19000 euros digne du segment supérieur !

La Picanto, plus chère que jamais

Avec la disparition de la Rio, il reste peu de citadines dans la gamme Kia. La marque coréenne classe tout de même le crossover Stonic dans cette catégorie, avec un prix qui débute à 22490 euros ( Stonic Motion 1.0 T-GDi 100 ch ISG BVM6 ).

De son côté la Picanto s’en remet à un petit 1.2 essence DPi, dont la puissance est revue à la baisse à 79 ch en raison des normes anti-pollution Euro 6e. Les acheteurs auront le choix entre la boîte manuelle 5 rapports à 18990 euros, et la boite robotisée à 19890 euros. Ce n’est donc pas sur un moteur particulièrement véloce que compte la Picanto First Edition, mais sur son équipement complet.

De série elle dispose à l’extérieur des projecteurs et des feux arrière à LED, de la peinture métalisée gris météore, des jantes alliage 16″, et du bandeau lumineux entre les feux arrière.

A l’intérieur, les sièges ( visuellement très peu enveloppants ) se contentent d’une sellerie tissu. La dotation comprend tout de même le système de navigation avec écran tactile de 8’’ et mise à jour OTA, et la connexion Android AutoTM et Apple CarPlayTM pour deux smartphones en simultané.

Ouverture et démarrage sans clé Smart Key, chargement du smartphone par induction, ordinateur de bord avec écran de 4,2″, climatisation automatique sont de la partie, tout comme deux nouveaux ports USB-C et les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.

L’intérieur de la Kia Picanto First Edition

La sécurité revue à la hausse pour passer les normes GSR2

Kia a aussi du revoir la dotation de série pour les équipements de sécurité : une nécessité pour la commercialisation des voitures neuves en Europe dès cet été, avec les nouvelles normes GSR2. Alerte de vigilance du conducteur, reconnaissance des panneaux de signalisation, radars de recul, système de freinage d’urgence autonome avec détection des voitures, piétons et cyclistes, gestion intelligente des feux de route et assistance active à la conduite sont donc de série.

Remise à jour esthétiquement et au niveau des équipements de sécurité, la Kia Picanto fait toujours l’impasse sur l’hybridation. En boite mécanique, il faudra donc acquitter en France cette année un malus écologique de 280 euros, et de 360 euros en boite robotisée.

Un peu plus chère, la Kia Stonic nous semble donc une meilleure affaire étant donné par exemple qu’elle donne accès à une motorisation turbocompressée qui offrira un meilleur agrément de conduite, tout en offrant une meilleure habitabilité. Proche de 20000 euros, la nouvelle Picanto nous semble dans cette version trop chère pour les prestations proposées.