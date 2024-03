Les prix du Peugeot Rifter baissent de 10.000 €…grâce au diesel

Peugeot E-Rifter 2024

C’est une surprise : le Peugeot Rifter qui avait délaissé le thermique pour une offre 100 % électrique revient au catalogue…en diesel. Une offre logique sur un tel modèle, puisqu’elle avait toujours été proposée sur la déclinaison utilitaire de ce ludospace. Un rétropédalage de la part de Peugeot qui devrait relancer le modèle. Fin 2022 nous avions déjà soulevé cette erreur de la disparition du Rifter diesel. ( lire : comment l’électrique a tué les ventes du Peugeot Rifter )

Le retour du Rifter BlueHDI

Pas de surprise sous le capot de ce Rifter diesel, avec une offre assez basique : le 4 cylindres 1.5 BlueHDI de 100 ch, avec boite mécanique à 6 rapports. Seul gros bémol : malgré une puissance modeste, le format peu aérodynamique de ce parpaing lui pose problème en rejets de CO2. La consommation mixte reste correcte à 5,3 L, mais les rejets de CO2 sont déjà à 160 g sur la version Allure taille M. Ce qui gratifiera les acheteurs d’un malus écologique de 4279 euros !!

Les familles nombreuses pourront elles récupérer ce montant, puisqu’à partir de 3 enfants il sera possible de soustraire 20 g de rejets par enfant.

Le prix catalogue de cette première version est de 27650 euros, soit 10300 euros de moins que la version électrique, dont l’autonomie est limitée à 340 km.

Seconde motorisation plus véloce : le 1.5 BlueHDi 130 couplé à la boite de vitesse automatique EAT8, proposé sur la finition supérieure GT au prix de 32900 euros. Les clients auront alors le choix entre la version courte ( taille M en 5 places ) et la version longue ( taille XL ) qui peut accueillir jusqu’à 7 personnes.

Il faut compter un supplément de 1000 euros pour passer à la taille XL, et 700 euros supplémentaires pour ajouter la troisième rangée de sièges.

Pour les gros rouleurs ou tout simplement les familles qui veulent partir en vacances, le retour de cette motorisation est donc une bonne nouvelle. Avant remise, le prix de ce ludospace est nettement plus réduit que celui d’un SUV compact. Et sur ce type de modèle, les remises commerciales sont en général nettement plus conséquentes que sur un SUV.

Avec la disparition des monospaces compacts, le retour d’un ludospace diesel devrait ravir un certain public, principalement ceux qui ont besoin d’un grand coffre et d’espace à bord. La polyvalence est au rendez-vous sur ce type de véhicules, même si le look est forcément moins vendeur que celui d’un SUV…