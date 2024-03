Dacia C-Neo : une nouvelle compacte abordable en approche

Dacia C-Neo : ce qu’on sait déjà sur ce projet secret – image : Kolesa

Dacia se prépare à élargir sa gamme dans les années à venir avec l’arrivée de nouveaux modèles inédits. Après les lancements des modèles Duster et Bigster prévus d’ici 2024, la marque roumaine continue de miser sur sa croissance en introduisant une nouvelle voiture compacte sur le marché. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau-né, appelé en interne « C-Neo ».

La Dacia C-Neo : une modèle inédit dans la Gamme

Autour de 2026, Dacia dévoilera ce modèle inédit qui viendra enrichir la gamme encore limitée. Ce projet C-Neo est un pas audacieux pour se démarquer davantage de sa société mère, Renault, et renforcer son indépendance sur le marché automobile. Le succès du nouveau tandem Duster-Bigster est prévisible, et devrait prolonger favorablement la croissance étonnante de la marque en Europe.

Alors que les voitures compactes perdent en popularité au profit des SUV, Dacia adopte une approche novatrice avec la C-Neo. Plutôt que de simplement répliquer face aux modèles existants, Dacia vise à créer une voiture qui fusionne des éléments de design distinctifs. S’inspirant de modèles concurrents tels que la Citroën C4, la Dacia C-Neo promet elle aussi de réaliser un mélange de genre entre berline et crossover.

Mais selon Dacia, il ne s’agira pas d’un SUV : le Bigster répondra déjà à cette demande pour le segment C, alors que le Duster occupe le terrain sur le segment « B-Plus » selon les dires de Patrice Lévy-Bencheton à nos confrères d’Auto Express lors du dernier salon de Genève.

La place laissée par la disparition prochaine de modèles comme la Renault Mégane 4 donne aussi de la place sur le segment.

Avec une longueur estimée à environ 4,40 mètres, la Dacia C-Neo adoptera un design élégant et distinct. L’objectif est de se démarquer du modèle Duster tout en conservant son propre caractère. La garde au sol légèrement surélevée apporte une touche de dynamisme sans compromettre l’esthétique, et la ligne de toit plongeante à l’arrière ajoute une dimension de style qui ne manquera pas de se faire remarquer. Jusqu’à présent Dacia n’avait pas particulièrement misé sur le design, et avait surtout réussi à séduire la clientèle avec un rapport prix-prestations canon.

Une offre de motorisations assez large

La Dacia C-Neo doit rester fidèle aux attentes des consommations européens, en proposant des motorisations thermiques abordables. Il ne sera donc pas question d’électrification totale, mais d’une offre complète façon Duster.

En entrée de gamme, il est probable qu’on retrouve le petit moteur ECO-G 100 ch compatible GPL, une offre intéressante sur le marché français. Le 3 cylindres 1.2 TCe devrait ensuite être proposé avec un niveau de puissance supérieur, de l’ordre de 130 ch comme sur le nouveau Duster.

Le haut de gamme sera naturellement constitué d’une offre hybride, avec la motorisation full hybrid de 140 ch déjà présente sur le Jogger.

De nouvelles infos devraient sans doute nous parvenir d’ici la présentation de ce nouveau modèle, attendu pour 2026.