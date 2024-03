Citroën C3 Origin neuve à 16000 €, une très bonne affaire

La Citroën C3 thermique en passe de quitter le catalogue sera renommée C3 Origin avant de disparaitre, en toute logique avant l’été ! Car dans un premier temps la nouvelle ë-C3 est exclusivement électrique, et cet été l’arrivée des normes de sécurité GSR2 aurait imposé de nombreuses modifications pour cette C3 d’ancienne génération. Il est donc logique qu’elle nous quitte bientôt, surtout que la nouvelle venue sera bientôt proposée en thermique. Mais en attendant la C3 Origin est toujours proposée à des tarifs attractifs. 16000 euros pour une citadine de cette catégorie en 2024, avouez que cela demeure plutôt intéressant !

La C3 You toujours attractive

Malgré l’appellation Origin, la C3 conserve sa gamme avec une entrée de gamme You associée au 3 cylindres Puretech de 83 ch.

Son tarif sur le Citroën Store est de 16590 euros seulement, mais des exemplaires déjà configurés sont même proposés sur stock à 500 euros de moins, soit 16090 euros.

A ce tarif, la C3 You profite d’une peinture métallisée Sable Nacré, des coques de rétroviseurs blanches, des projecteurs anti-brouillard, et il est possible d’opter pour le toit blanc à seulement 300 euros.

La dotation comprend aussi le régulateur – limiteur de vitesse, la climatisation manuelle, le pack safety, la banquette arrière fractionnable 2/3 – 1/3, le système audio numérique MP3 4 HP (DAB), le Kit mains libres Bluetooth et prise USB…

En option, il est aussi possible d’ajouter pour 200 euros l’aide au parking arrière.

La grande tournée jusqu’à fin mars

Citroën organise des portes ouvertes dans son réseau du 15 au 18 mars, avec une opération intitulée « la grande tournée » qui met en avant une C3 Origin à seulement 89 euros par mois. Cette offre de location longue durée sur 48 mois et 40000 km s’accompagne du versement d’un apport de 3500 euros au démarrage de la location. La garantie et l’assistance seront offertes pendant la durée de location, soit 4 années.

Alors oui, cette C3 You Puretech 83 ch est un peu basique en équipement, mais dans quelques années ( voire plus tôt encore ) il ne sera plus possible de trouver des citadines du segment B à ce tarif. Pour une utilisation urbaine ou en seconde voiture, cela reste donc une très bonne affaire. Une Peugeot 208 par exemple, réclame 18580 euros avec la version Active Puretech 75 ch.