Quelle puissance attendre pour la nouvelle Peugeot e-408 électrique ?

La Peugeot 408 sera bientôt proposée en électrique

Cette fois nous y sommes : la version électrique de la Peugeot 408 arrivera bien cette année. Cette inédite e-408 aura tardé à se décliner en électrique, ce qui peut laisser penser que ce n’est peut-être pas pour rien. En effet, elle pourrait bien avoir bien plus de puissance que la e-308 dont elle dérive ! Voici les hypothèses actuelles.

Deux versions électriques pour la e-408

Pour l’hypothèse la plus probable économiquement, on aurait pu s’attendre à ce que la nouvelle 408 électrique se contente de la motorisation de 156 ch et de la batterie de 54 kWh de la e-308. Un choix logique, étant donné que ses deux modèles partagent leur plate-forme, et leurs motorisations en thermique.

Ces éléments seront sans doute au rendez-vous sur le premier niveau de motorisation de la e-408.

Ce qui nous amène à l’hypothèse d’une seconde motorisation plus puissante, qui viendrait épauler la version de 156 ch.

D’après les informations relayées par Forum-Peugeot, la version électrique de la 408 utilisera la plate-forme EMP2 V3. Cela serait nécessaire pour caser des batteries de taille plus conséquente : là encore, les sources ( souvent bien informées ) de Forum Peugeot plaident pour une seconde taille de batterie de 63kWh. Il s’agirait au passage d’une batterie produite par Automotive Cells Company, une co-entreprise lancée par Stellantis et TotalEnergies, et rejointe ensuite par Mercedes-Benz.

Quand au moteur électrique de cette version avec une plus grosse batterie, il s’agirait d’un moteur produit par Emotors, qui développerait 204 ch. Un niveau de puissance qu’on retrouve sur de nombreuses électriques…Volkswagen !

On aurait pu espérer encore plus de puissance, par exemple 230 ch comme sur le nouveau e-3008, ou encore 240 ch comme sur le futur Abarth 600e. Mais ce niveau de puissance supérieur à 200 ch est déjà une bonne nouvelle en soi, s’il est confirmé par Peugeot. La capacité de recharge sur une borne rapide en courant continu pourrait grimper à 130 kW, bien utile pour les recharges sur autoroute. Mais au vu de la capacité de batterie, l’autonomie ne devrait pas atteindre les 500 km, sauf surprise.

Cette année Peugeot lance de nombreux modèles électriques : le nouveau e-3008, la e-408, ainsi que le premier e-5008.